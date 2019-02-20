Poets Of The Fall в Киеве: чем финские рокеры удивляли столичную публику (фоторепортаж)

Фронтмен группы Марко Сааресто в этот вечер много общался с фанатами, и подарил им немало самых популярных песен группы, таких как War, Choice Millionaire и Lift. А после вызова на бис исполнил всеми любимые Daze и Carnival of Rust.

Во вторник, 19 февраля, в Киеве выступила популярная финская группа Poets Of The Fall. Музыканты презентовали киевской публике свой новый альбом Ultraviolet и, конечно же, порадовали старыми хитами.

Начало концерта было заявлено на 20.00, и к этому времени зал был уже полон, так что у тех, кто пришел строго ко времени было мало шансов пробиться под сцену и увидеть Марко Сааресто на расстоянии вытянутой руки, сообщает корреспондент УНИАН.

«Поэты» вышли на сцену всего с 20-минутным опозданием, что весьма порадовало зрителей, ведь зачастую рок-звезды предпочитают опаздывать как минимум на час.

Музыканты выступали без привычных ярких костюмов и грима. Вместо этого они надели лаконичные черные рубашки, жилеты и брюки.

Киевские зрители очень тепло принимали музыкантов и громко аплодировали уже с первой песни. Но по-настоящему «взорвал» зал относительно недавний хит «поетов» False Kings. Казалось, что именно эту песню все только и ждали, чтобы показать финнам, насколько хорошо их знают и любят в Украине.

Фронтмен группы Марко Сааресто несколько раз даже поклонился зрителям, отмечая, что он весьма признателен за такой теплый прием. Кстати говоря, роскошный бас-баритон Марко в этот вечер звучал просто космически благодаря отлично настроенному звуку.

Исполнитель в этот вечер много общался с фанатами, и подарил им немало самых популярных песен группы, таких как War, Choice Millionaire и Lift. А после вызова на бис исполнил всеми любимые Daze и Carnival of Rust.

Отдельно стоит отметить артистичность гитаристов, которые весь концерт не переставали широко улыбаться, что прямо говорило об их искренних эмоциях и отдаче. В этот вечер парни творили просто невообразимые вещи со своими гитарами и каждое соло приводило публику в дикий восторг.

Кстати, после концертов музыканты пообещали снова вернуться в Украину и, у нас нет причин им не верить.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля в Киеве выступила легендарная немецкая рок-группа Oomph!.