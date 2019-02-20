Две трети тех, кто убивал майдановцев, бежали в Россию - Луценко

Луценко пообещал, что дело о расстрелах на Майдане будет направлено в суд сразу после решения Верховной Рады Украины о продлении процедуры заочного осуждения.

Следствие по делу о расстрелах на Майдане установило 66 исполнителей, которые подозреваются в убийствах. Из них 46 сбежали в РФ, остальные - под стражей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он также пообещал, что дело о расстрелах на Майдане будет направлено в суд сразу после решения Верховной Рады Украины о продлении процедуры заочного осуждения.

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«И вот сегодня, в день 5-й годовщины кровавых событий, я могу твердо сказать: следствие установило не только 66 человек исполнителей, которые подозреваются в убийствах (из них 46 - бежали в РФ, остальные - под стражей). ГПУ в этом году фактически завершило следствие о тех, кто отдал преступные приказы, приведшие к убийствам и ранениям на Майдане», - добавил Луценко.

Он отметил, что комиссия экспертов и специалистов на основании 988 томов материалов следствия вынесла заключение, что гибель и ранения участников мирных собраний на Майдане находится «в прямой причинной связи с решениями и действиями экс-президента Януковича, экс-главы СБУ Якименко и его подчиненных Тоцкого, Ганжи, Потиевского, Щеголєва, экс-министра внутренних дел Захарченко и его подчиненных Шуляка, Конопляника, Миколенко, министра обороны Лебедева, экс-начальника Генштаба Заманы».

Как сообщал УНИАН, по данным Национального союза журналистов Украины, виновные в избиении сотен журналистов во времена Евромайдана до сих пор не наказаны.