Виновные в избиении журналистов во времена Евромайдана до сих пор не наказаны – НСЖУ

Там отметили, что показательные дела, которые брали под личный контроль высшие чины правоохранительных органов, так и остались в большинстве случаев нераскрытыми.

Причастные к нападениям на журналистов во времена Евромайдана остаются безнаказанными.

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Об этом заявили в Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ), отметив, что в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года произошел 271 инцидент с избиением журналистов, однако и на пятую годовщину практически отсутствуют прецеденты наказания за жестокие избиения журналистов.

«Показательные дела, которые брали под личный контроль высшие чины правоохранительных органов и представители власти, так и остались в большинстве случаев нераскрытыми. Те же дела, которые таки дошли до суда, тянутся годами, периодически закрываются и после апелляции опять возобновляются – однако результата так же нет: виновные не наказаны, а журналисты отчаялись», – сказал председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Как сообщал УНИАН, во времена Евромайдана в Киеве погиб журналист Вячеслав Веремий. В деле о его убийстве Шевченковский районный суд Киева 22 декабря 2017 года признал Юрия Крысина виновным в хулиганстве и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Однако 13 июня Апелляционный суд Киева отменил условный срок и приговорил Крысина по этому делу к пяти годам лишения свободы.