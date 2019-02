Atlas Weekend 2019: организаторы объявили первого хедлайнера фестиваля

Сингл Don’t Let Me Down принес The Chainsmokers премию Грэмми за лучшую танцевальную запись.

Американский дуэт The Chainsmokers этим летом впервые выступит в Украине. Он станет одним из хедлайнеров фестиваля Atlas Weekend 2019. Читайте такжеTom Odell, Oomph! и Poets of the Fall: топ-5 концертов февраля в Киеве Дуэт состоит из диджеев и продюсеров Эндрю Таггарта и Алекса Полла, которые стали известны в 2014 году после выпуска сингла #Selfie. Сингл Don’t Let Me Down принес The Chainsmokers премию Грэмми за лучшую танцевальную запись. Как сообщал УНИАН, фестиваль Atlas Weekend 2019 пройдет на ВДНХ с 9 по 14 июля.

