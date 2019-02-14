Atlas Weekend 2019: организаторы объявили первого хедлайнера фестиваля
14:32, 14 февраля 2019Общество
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Сингл Don’t Let Me Down принес The Chainsmokers премию Грэмми за лучшую танцевальную запись.
Американский дуэт The Chainsmokers этим летом впервые выступит в Украине. Он станет одним из хедлайнеров фестиваля Atlas Weekend 2019.
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Дуэт состоит из диджеев и продюсеров Эндрю Таггарта и Алекса Полла, которые стали известны в 2014 году после выпуска сингла #Selfie.
Сингл Don’t Let Me Down принес The Chainsmokers премию Грэмми за лучшую танцевальную запись.
Как сообщал УНИАН, фестиваль Atlas Weekend 2019 пройдет на ВДНХ с 9 по 14 июля.
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