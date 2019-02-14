Торт" Наполеон": классический и оригинальные рецепты

Рецептов торта Наполеон существует несколько, однако в приготовлении "Наполеона" именно слоеное тесто имеет решающее значение.

Торт "Наполеон" готовится из слоеного теста с кремовой прослойкой. Рецепт торта Наполеон известен с 1850 года и в наши дни для многих является одним из самых любимых лакомств. У каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт торта "Наполеон". Рецептов торта Наполеон существует несколько, однако в приготовлении "Наполеона" именно слоеное тесто имеет решающее значение - чем тоньше и воздушнее получатся коржи, тем вкуснее выйдет торт.

Прежде всего обратим внимание на классический или традиционный рецепт "Наполеона".

Классический рецепт торта "Наполеон":

Ингредиенты для теста: маргарин - 200 г, мука - 3 стак., яйца куриные - 1 шт., вода - 200 мл, лимонный сок - ¼ ч. л., соль - 1 щепотка. Крем: сливочное масло - 200 г, яйца куриные - 1 шт., сахар - 1 стак., молоко - ½ стак., ванилин.

Приготовление: Маргарин порубить с мукой в крошку, сформировать шар (тесто 1). В миску насыпаем муку для теста 2, солим, добавляем лимонный сок. В стакан разбиваем яйцо, доливаем воды до 2/3 стакана, слегка смешиваем и выливаем в миску с мукой. Замесить тесто сначала ложкой, затем руками. Раскатываем тесто 2, на него кладем шар из теста 1. Заворачиваем «конвертом». Убираем тесто в холодильник на 30 минут. Через 30 минут достаем тесто и раскатываем его прямоугольником. Снова делаем «конверт» и отправляем в холодильник. Эту же процедуру повторяем третий раз. Пока тесто подходит, приготовим крем. Сливочное масло кладем в миску и оставляем при комнатной температуре. Оно должно стать мягким. В кастрюльку или сотейник разбиваем яйцо. Добавляем сахар и растираем хорошенько, добела. Высыпаем ванилин, перемешиваем. Наливаем молоко. Ставим на маленький огонь. Постоянно помешиваем до растворения сахара. Доводим массу до кипения, но НЕ кипятим. Оставляем остужаться. Лучше при комнатной температуре. Масса немного загустеет. Возвращаемся к тесту. Готовое тесто (так как оно есть «конвертом») делим на 6 частей. Раскатывать коржи диаметром 23 см. Если Вы хотите коржи меньшего размера или форма для выпечки у Вас меньше, можете поделить тесто на 8 частей. Выпекать коржи в принципе можно и на противне. Духовку разогреваем до 230°C. Берем один кусочек теста и раскатываем круглой формы на посыпанной мукой поверхности, ориентируясь на размер Вашей формы для выпечки. Не забывайте постоянно посыпать поверхность мукой, чтобы тесто не прилипло и не порвалось. Когда духовка хорошо нагрелась, аккуратно переносим раскатанное тесто в форму (можно использовать чугунную сковороду). Это самый лучший способ испечь коржи для этого торта. При этом ее разогревают для первого коржа так же, как и духовку) Тесто не рвется и легко переносится, если необходимо, воспользуйтесь скалкой, намотав раскатанный корж на нее. Выпекать коржи следует на среднем огне, не на маленьком. Первые два коржа выпекайте, ориентируйтесь на 15 минут, следующие уже быстрее пекутся - около10 минут. Поглядывайте, чтобы не подгорели! Они должны быть золотистые, как бы надутые, за счет расслаивающихся слоев. Таким образом выпекаем все коржи. Даем им остыть.

Тем временем сливочное масло размягчилось. Слегка взбиваем его ложкой. В масло вводим по 1 ст. л. заварной массы, хорошенько взбивая ложкой после каждого добавления. Готовый крем гладкий, однородный, кремовой консистенции.

Теперь приступаем к сборке торта. Берем один корж, кладем его на блюдо и смазываем кремом. Лучше всего зрительно разделить крем на нужное количество раз, чтобы не получилось, что Вам не хватило крема. Коржи смазываются небольшим количеством крема, где-то по 2–2,5 ст. л. Теперь берем следующий корж, кладем сверху и СЛЕГКА придавливаем руками по всей поверхности. Если края коржа в каких-то местах выходят за рамки торта, рукой отщипите эти лишние кусочки, они потом пригодятся для посыпки. Показатель того, что коржи воздушные и получились, как надо - если Вы надавливаете, они пружинят обратно.

Постепенно добавляем коржи, смазывая их кремом. Готовый торт посыпаем крошкой из кусочков коржей. Даем пропитаться. Оставляем на ночь.

Торт "Наполеон" с апельсиновым кремом:

От более-менее классических версий "Наполеона" этот рецепт отличается тем, что не требует многократного раскатывания теста со сливочным маслом или выпекания отдельных коржей. Тесто и так прекрасно слоится.

Ингредиенты: маргарин- 300 г, яблочный уксус - 1 ст. л., яйцо куриное - 2 шт., соль - щепотка, вода - 200 мл, сливочное масло - 200 г, сахар - 1 стак. цедра апельсина - 1 ч. л., молоко1 стак., пшеничная мука - 3 стак.

Приготовление: охлажденный маргарин порубить с мукой в мелкую крошку острым ножом или специальным блендером для теста. Можно также потереть маргарин на терке и потом смешать руками с мукой - главное, действовать быстро, чтобы маргарин не начал таять. В смеси муки и маргарина сделать небольшую ямку. В стакане смешать одно яйцо с уксусом и солью. Долить стакан доверху водой. Постепенно влить получившуюся смесь в центр ямки и ложкой аккуратно замесить тесто. Аккуратно собрать получившееся тесто в ком (лучше с помо- щью двух ложек) и выложить на стол. Разрезать ком на три равные части, завернуть каждую в пленку и убрать в холодильник минимум на тридцать минут. В маленьком ковшике смешать сахар с одной столовой ложкой муки, вмешать яйцо и влить молоко. Поставить на небольшой огонь и варить, непрерывно помешивая и не давая кипеть, до загустения. Как только масса начнет булькать, снять с огня и оставить остывать. В остывшую массу добавить размягченное сливочное масло и цедру и хорошенько взбить. Каждую часть охлажденного теста по очереди раскатать в тонкий пласт, выложить на противень, проткнуть ножом в нескольких местах и выпекать при 180 градусах в течение пятнадцати минут. Из обрезков теста слепить отдельный комок, тоже раскатать и выпечь последним. Этот коржик пойдет на обсыпку. Готовые коржи остудить и выложить на разделочную доску. Острым ножом аккуратно обрезать края, чтобы придать им ровную прямоугольную форму, - для этого их можно сложить стопочкой. Первый корж намазать кремом, накрыть другим коржом и осторожно придавить руками. Снова смазать кремом, накрыть следующим коржом и придавить. Должно получиться три яруса. Последний ярус намазать кремом и, поломав руками последний коржик, густо посыпать сверху получившейся крошкой. Обрезать еще раз неровные края и отправить торт в холодильник минимум на пару часов, а лучше - на ночь.

Совет: при приготовлении понадобится еще 1 столовая ложка муки для крема и некоторое количество для раскатывания коржей. Коржи можно выпекать заранее, они хорошо хранятся 5–7 дней. Крем тоже можно сварить за сутки и оставить в холодильнике, а с маслом смешать уже непосредственно перед выпеканием торта. Вместо цедры в крем можно добавить любой другой ароматизатор или обойтись без них вовсе.

Торт "Наполеон" из готового слоеного теста:

Ингредиенты: яичный желток - 5 шт., бездрожжевое слоеное тесто - 1,5 кг, сахар - 400 г, пшеничная мука - 250 г, молоко - 1,2 л, ванильный сахар - 1 ч. л., коньяк - 10 мл, грецкие орехи - 200 г.

Приготовление: разморозить тесто. Налить молоко в сотейник и довести его до кипения.Смешать муку с сахаром и ванильным сахаром, добавить 5 желтков и перемешать. Добавить коньяк, снова перемешать. Вылить молоко и перемешать. Поставить на медленный огонь. Варить до загустения (обязательно непрерывно помешивать). По консистенции масса должна напоминать густую сметану. Затем крем необходимо охладить. Присыпать поверхность для раскатывания теста мукой. Разложить пласт теста и немного его раскатать до желаемой формы. Разогреть духовку до 200 градусов. Простелить противень пекарской бумагой (или фольгой) положить сверху пласт теста и запекать примерно по 10 минут с каждой стороны. Операцию проделать с каждым пластом теста. Должно получиться минимум 5 пластов. Затем разделить пласты на 2 части (если будете делить остывшие коржи - разрезать их вдоль пополам). Затем намазать каждый слой кремом, складывая их один на другой румяной стороной вниз, кроме последнего коржа. Каждый слой посыпать тертым грецким орехом. После этого оставить торт постоять 30 минут. Последний корж (его первая половина) кладется румяной стороной вверх. Затем необходимо крайне деликатно прижать верх торта, но так, чтобы верхний слой не потрескался. Намазать верхний корж кремом и аккуратно обрезать края, чтобы они были ровными. Затем намазать кремом все стороны. После этого измельчить последнюю половину коржа и обсыпать ей боковые стороны торта. Верхний слой обильной присыпать измельченным грецким орехом. Переложить торт на подходящую поверхность и поставить в холодильник. Минимум на 6 часов.

Рецепт медового ""Наполеона:

Ингредиенты: яйцо куриное - 4 шт. пшеничная мука - 4 стак., мед - 4 ст. л., сливочное масло - 150 г, сахар - 1 стак., гашеная сода - 1,5 ч. л., сметана - 250 г, лимон - 1 шт., сахарная пудра - 1,5 стак.

Приготовление: мед, сахар и масло растопить на водяной бане, слегка остудить. Вбить яйца. Добавить гашеную соду, муку и замесить тесто. Разделить тесто на 10 частей и положить в холодильник. Для приготовления крема натереть на мелкой терке лимон вместе с кожурой. Взбить сметану с сахарной пудрой, добавить тертый лимон. Еще раз взбить и поставить в холодильник. Достать тесто из холодильника, раскатать на бумаге для выпечки тонкие коржи, проколоть вилкой и выпекать в прогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета. Собрать торт, промазывая кремом. Один корж раскрошить и посыпать поверхность торта.

Веганский "Наполеон" с отрубями:

Ингредиенты: соевое молоко - 500 мл, ванильный экстракт -1 ч. л., сахар - ½ стак., пшеничная мука - 4 стак., вода - 1 стак., соль - ½ ч. л., растительное масло - 1 ст. л., отруби - 84 г.

Приготовление: для крема смешайте сахар, соевое молоко и экстракт ванили. Поставьте смесь на огонь и доведите до кипения. В 0,5 стакане воды размешайте 0,5 столовой ложки муки и тонкой струйкой влейте в смесь сахара и растительного масла. Хорошо перемешайте. Полученную массу варите 2-5 минут до запустения. Для теста смешайте 4 стакана муки, отруби и соль. Влейте растительное масло и разотрите до образования комочков. Влейте полстакана воды и замесите упругое тесто (воду можно добавлять по мере надобности). Готовое тесто разделите на 6-8 частей, раскатайте в пласты по форме противня и выпекайте 20-30 минут при температуре 180 градусов. Остудите коржи. Один корж поломайте для присыпки, остальные прослоите кремом. Готовый торт посыпьте сверху крошкой и орехами. Оставьте в холодильнике на ночь, чтобы хорошо пропитался.