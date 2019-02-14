Сретение Господне: история, традиции, приметы

УНИАН собрал все, что известно, об истории, традициях и народных приметах древнего праздника.

Православные в Украине 15 февраля отмечают важный христианский праздник – Сретение Господне. Этот день посвящен принесению младенца Иисуса в Иерусалимский храм.

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УНИАН собрал все, что известно, об истории, традициях и народных приметах древнего праздника.

Сретение господне – история праздника

Слово «сретение» можно перевести с церковнославянского как «встречу». Сретение Господне считается праздником встречи Ветхого и Нового Заветов.

Подробности принесения Иисуса в храм описаны в Евангелии. По ветхозаветному закону Моисееву старшего сына в семье посвящали Богу. За рождение первенца было принято вносить в Иерусалимский храм символическую жертву - однолетнего агнца, голубя или горлицу.

Согласно преданию, после Рождества Христова его семейство жило в Вифлееме. На 40-й день после рождения Иосиф Обручник и Пресвятая Богородица с младенцем направились в Иерусалим, чтобы исполнить предписание закона.

В Храме семью встретил 360-летний старец Симеон Богоприимец, которому было обещано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя человечества, обещанного пророчеством Исаии. Взяв младенца Иисуса Христа на руки, Симеон провозгласил его Мессией.

Таким образом, Сретение Господне стало связующим звеном между Старым и Новым Заветом, моментом встречи человечества со Спасителем.

Сретение Господне – один из самых древних христианских праздников, который отмечался уже в IV веке. В Православии Сретение принадлежит к числу двунадесятых праздников.

Традиции на Сретение

В День Сретения Господня в православных храмах проходят праздничные богослужения. У христиан как западного, так и восточного обряда сохранилась традиция освящения в этот день церковных свечей.

У славян считалось, что сретенские свечи помогают защитить дом от молнии и пожаров. Их хранили весь год и зажигали только во время домашней молитвы.

Еще одна традиция на Сретение – освящение воды. При этом, воду не приносили святить в храм, а собирали прямо с тающих сосулек. Такая святая вода хранилась наравне с крещенской.

Последние зимние морозы в народе называли сретенскими. После праздника наши предки приступали к «весенним» делам по хозяйству. В то же время, в дни после Сретения молодежь устраивала гуляния.

Приметы на Сретение

Символическое значение Сретения (встреча старого с новым) связывали со сменой времен года. Народ отмечал его как встречу зимы с весной. Народная память сохранила массу примет, связанных с этим праздником:

- если в ночь на Сретение небо чистое, яблоки и груши хорошо уродятся;

- если на Сретение начнется оттепель, весна будет поздней;

- сильный ветер на Сретение – дурная примета для посевов;

- ясная и тихая погода на Сретение – к теплой и мягкой весне;

Чего нельзя делать на Сретение

В Сретение православным нельзя было пропускать церковную службу, а после нее – уходить из храма без сретенских свечей.

В этот день следует избегать тяжелой физической работы или службы, нежелательно начинать новые дела или отправляться в дальнюю дорогу.