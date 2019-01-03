Как приготовить кутью на Рождество: топ-3 рецепта
6 января 2019 года отмечают Сочельник. По традиции, обязательными на предрождественском ужине должны быть кутья и узвар.
УНИАН подготовил для вас рецепты кутьи – традиционного рождественского блюда.
Рецепт традиционной кутьи - из пшеницы
Для ее приготовления по «бабушкиному» рецепту вам понадобится:
- пшеница - 2 ст.;
- мак – 1ст.;
- грецкие орехи – 0,5 ст., речь идет об измельченных;
- изюм – 180 г;
- мед – 150 - 180 г;
- соль – щепотка.
Готовим кутью из пшеницы: пошаговая инструкция
1. Зерна пшеницы хорошенько промойте и замочите в холодной воде, желательно на ночь. Утром снова промойте их, воду слейте.
2. Залейте зерна пшеницы водой в соотношении 1:2 и варите на слабом огне 3-4 часа, периодически помешивая.
3. Мак промойте в холодной воде, а затем запарьте его на несколько часов. Процедите с помощью марли. Разотрите мак в кофемолке или пропустите через мясорубку, можете в ступе, как делали наши предки. Я обычно сахар не добавляю, но если вы – любитель сладкого, можно его растереть с маком, добавив по вкусу.
4. Изюм замочите в горячей воде на 10-15 минут, затем процедите.
5. Смешайте пшеницу, мак, изюм, орехи и мед в миске, добавьте щепотку соли и поставьте готовую кутью в холодильник, подавать ее нужно холодной.
Если вы хотите как-то разнообразить классический рецепт кутьи, можно в нее добавить курагу -100 г (перед этим залить кипятком) - или цукаты (50 г), но этот вариант – для сладкоежек.
Кутья из риса
Для ее приготовления вам понадобится:
- рис – 1,5 ст.;
- мак – 1 ст.;
- грецкие орехи – 0,5 ст., измельченных;
- изюм – 0,5 ст.;
- мед – 120 – 130 г.
Готовим кутью из риса: пошаговая инструкция
1. Рис лучше выбрать круглозерный. Промываем его, процеживаем, заливаем водой в соотношении 1:2 и варим до готовности.
2. Мак промываем, заливаем кипятком на несколько часов, затем процеживаем с помощью марли. Растираем его в ступе, кофемолке, с помощью мясорубки или блендера.
3. Изюм залейте горячей водой и оставьте на 15 минут, затем просушите его.
4. Выложите рис в миску, добавьте туда мак, изюм, орехи и мед. Готовое рождественское блюдо ставим в холод.
5. Можно разнообразить этот рецепт, добавив консервированные вишни без косточек или запаренный кизил (50 г).
Лайфхак: если ваша кутья получится густой, это можно легко исправить, добавив немного узвара или кипяченной воды.
Готовим кутью из перловки
Для приготовления вам понадобится:
- перловая крупа - 200 г;
- мак - 150 г;
- орехи – очищенные и измельченные – 0,5 ст.;
- изюм – 50 г;
- мед – по вкусу, я добавляю 100 г.
Как приготовить кутью из перловки: пошаговая инструкция
1. Промываем перловую крупу, заливаем ее в соотношении 1:3 и варим до готовности, после чего процеживаем.
2. Мак заливаем кипятком на 2 часа, затем его нужно отцедить и пропустить через мясорубки или перетереть в кофемолке, блендере, ступе.
3. Изюм запариваем кипятком на 15 минут, процеживаем.
4. Высыпаем перловку в миску, добавляем мак, орехи, изюм, мед, все тщательно перемешиваем.