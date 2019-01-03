Как приготовить кутью на Рождество: топ-3 рецепта

Обязательными блюдами на Сочельник и Рождество считаются кутья и узвар.

6 января 2019 года отмечают Сочельник. По традиции, обязательными на предрождественском ужине должны быть кутья и узвар.

УНИАН подготовил для вас рецепты кутьи – традиционного рождественского блюда.

Рецепт традиционной кутьи - из пшеницы

Для ее приготовления по «бабушкиному» рецепту вам понадобится:

- пшеница - 2 ст.;

- мак – 1ст.;

- грецкие орехи – 0,5 ст., речь идет об измельченных;

- изюм – 180 г;

- мед – 150 - 180 г;

- соль – щепотка.

Готовим кутью из пшеницы: пошаговая инструкция

1. Зерна пшеницы хорошенько промойте и замочите в холодной воде, желательно на ночь. Утром снова промойте их, воду слейте.

2. Залейте зерна пшеницы водой в соотношении 1:2 и варите на слабом огне 3-4 часа, периодически помешивая.

3. Мак промойте в холодной воде, а затем запарьте его на несколько часов. Процедите с помощью марли. Разотрите мак в кофемолке или пропустите через мясорубку, можете в ступе, как делали наши предки. Я обычно сахар не добавляю, но если вы – любитель сладкого, можно его растереть с маком, добавив по вкусу.

4. Изюм замочите в горячей воде на 10-15 минут, затем процедите.

5. Смешайте пшеницу, мак, изюм, орехи и мед в миске, добавьте щепотку соли и поставьте готовую кутью в холодильник, подавать ее нужно холодной.

Если вы хотите как-то разнообразить классический рецепт кутьи, можно в нее добавить курагу -100 г (перед этим залить кипятком) - или цукаты (50 г), но этот вариант – для сладкоежек.

Кутья из риса

Для ее приготовления вам понадобится:

- рис – 1,5 ст.;

- мак – 1 ст.;

- грецкие орехи – 0,5 ст., измельченных;

- изюм – 0,5 ст.;

- мед – 120 – 130 г.

Готовим кутью из риса: пошаговая инструкция

1. Рис лучше выбрать круглозерный. Промываем его, процеживаем, заливаем водой в соотношении 1:2 и варим до готовности.

2. Мак промываем, заливаем кипятком на несколько часов, затем процеживаем с помощью марли. Растираем его в ступе, кофемолке, с помощью мясорубки или блендера.

3. Изюм залейте горячей водой и оставьте на 15 минут, затем просушите его.

4. Выложите рис в миску, добавьте туда мак, изюм, орехи и мед. Готовое рождественское блюдо ставим в холод.

5. Можно разнообразить этот рецепт, добавив консервированные вишни без косточек или запаренный кизил (50 г).

Лайфхак: если ваша кутья получится густой, это можно легко исправить, добавив немного узвара или кипяченной воды.

Готовим кутью из перловки

Для приготовления вам понадобится:

- перловая крупа - 200 г;

- мак - 150 г;

- орехи – очищенные и измельченные – 0,5 ст.;

- изюм – 50 г;

- мед – по вкусу, я добавляю 100 г.

Как приготовить кутью из перловки: пошаговая инструкция

1. Промываем перловую крупу, заливаем ее в соотношении 1:3 и варим до готовности, после чего процеживаем.

2. Мак заливаем кипятком на 2 часа, затем его нужно отцедить и пропустить через мясорубки или перетереть в кофемолке, блендере, ступе.

3. Изюм запариваем кипятком на 15 минут, процеживаем.

4. Высыпаем перловку в миску, добавляем мак, орехи, изюм, мед, все тщательно перемешиваем.