Заветное желание. Больше справедливости и порядочности в Новом году

На днях ТСН показал сюжет об онкобольном мальчике Вите Веретенкине из Николаева.

У него тяжелая форма лейкоза. Болезнь очень быстро прогрессирует. Спасти может только операция, которую готовы провести в Турции. Цена спасения – $110 тыc.

Для родителей – это не подъемная сумма. Поэтому они просят помощи. Попросил помочь и сам мальчик, который в начале сюжета еще держался «бодрячком», но потом не выдержал и заплакал.

Этот сюжет, как и все остальные на эту тему, нельзя смотреть без слез и содрогания. Неудивительно, что ведущая Наталья Мосейчук в прямом эфире еще больше минуты не могла слова сказать. Изо всех сил держалась, чтобы не расплакаться.

В такой момент думаешь, что мир – не без добрых людей. И, если сбросимся все – спасем еще одну человеческую жизнь.

Что за государство у нас такое, что, попавшему в тяжелую ситуацию соотечественнику, приходится рассчитывать либо на себя, либо на благотворительную помощь?

Но у меня другой вопрос. Что за государство у нас такое, что, попавшему в тяжелую ситуацию соотечественнику, приходится рассчитывать либо на себя, либо на благотворительную помощь?

Ну вот почему нельзя сделать так, чтобы родители мальчика просто написали заявления в местные органы власти и им тут же выдали необходимые средства?

Ну, ведь материальную помощь при 500 тыс. месячной зарплаты – чиновники же как-то получают!

Кстати, у губернатора Николаевской области Савченко одна спальная кровать (а цену он сам называет в одном из телесюжетов) больше стоит, чем нужно на операцию!

Нет возможности у местных бонз – давайте на общегосударственном уровне проблему решим.

Ведь, к примеру, миллиардеру Косюку более 2 млрд за два последних года благотворительной помощи в бюджете находят, а онкобольному мальчику Вите Веретенкину – и $110 тыс. не могут найти. Почему так?

Почему аграрии просят из-за ненужности отменить почти 5 млрд дотаций, которые невозможно освоить, а чиновники упрямо закладывают эти деньги в бюджет? Вместо того, чтобы помочь Вите, и еще нескольким сотням – или даже тысячам – детишек?..

Почему на фонд Порошенко миллиард в бюджете есть, а на помощь больным миллиарда нет?

Почему на борды, ролики и лайтбоксы про «Армію, мову і віру» миллионы есть, а на помощь больным детям – нет?..

Почему государство запросто, с барского плеча – за копейки, без аукционов – может отдавать крупнейшие месторождения нефти, газа, лития каким-то «своим людям», а на лечение тяжелобольных своих детей даже лишнего миллиона нет?

Понимаю, эти вопросы определенный контингент запросто отнесет к «зрадофильству». Мол, победы тоже есть. Не спорю, есть. И единую поместную Православную Церковь создали, и армию укрепляем, и России противостоим.

Помните слова американского чиновника о том, что нет смысла бороться за тело украинского государства, если оно потеряет свою душу из-за коррупции?

Но ведь нецелевое использование денег и разъедающая нас изнутри коррупция никуда не делись. Помните слова американского чиновника о том, что нет смысла бороться за тело украинского государства, если оно потеряет свою душу из-за коррупции?

Мне кажется, этот призыв стал еще более актуален, чем когда-либо. Ну, согласитесь, разве Украина потеряет от того, что чуточку перенаправит свои денежные потоки и усилит защиту тех, кто в ней больше всего нуждается? Ведь так хочется верить, что в Новом году в державе нашей станет больше справедливости и порядочности! Особенно, в год Свиньи. И год постоянных выборов – сначала президента, потом парламента – на которые уйдут суммы денег, за которые, без преувеличения, можно было спасти в этой стране всех нуждающихся в помощи.

Если хоть немножко что-то в себе поменять – будем больше плакать не от горя, а от счастья и смеха. Наверное, пора.

Николай Бабич