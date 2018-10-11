"Кыив", интернет на украинском и штрафы: как закон о госязыке повлияет на украинцев

Документ затрагивает не только традиционные сферы - госсектор, суды и образование, в которых знание украинского безусловно и обязательно, но и многие сферы неофициальной жизни.

Верховная Рада в первом чтении приняла закон о языке, в котором одни увидели надежду на укрепление страны, а другие — проблемы для ученых, медийщиков и рядовых граждан.

Об этом говорится в журнале "Новое время". Парламент решил гарантировать украинскому языку безусловный государственный статус. Теперь у Рады есть две недели на правки к принятому проекту, а затем его ждет второе чтение.

Документ затрагивает не только традиционные сферы — госсектор, суды и образование, в которых знание украинского безусловно и обязательно, но и многие сферы неофициальной жизни. Например, науку. А также СМИ, театр и кино. А еще книгоиздание. Кроме того, туризм, сферу обслуживания, спорт, медицину, рекламу, транспорт и даже почту.

Так, все театральные постановки должны будут проходить на украинском или с субтитрами.

Также парламентарии готовы обязать говорить на государственном всех участников публичных мероприятий, например научных конференций, — в противном случае нужен синхронный перевод. На украинский переведут и всю периодическую печатную прессу страны.

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Допускается издание в двух или больше языковых версиях, но одна - на украинском. Все языковые версии имеют одинаковое название, одинаковое содержание, объем и издаются в один день.

"Также предприятия и учреждения всех форм собственности, обслуживающие потребителей, делают это и предоставляют информацию о товарах (в том числе интернет-магазины и интернет-каталоги) на украинском", - отмечается в статье.

В законе, предварительно одобренном Радой, нашлось место и штрафам за нарушение языкового законодательства. А также институту Уполномоченного, который будет защищать государственный язык,— он же станет собирать жалобы на нарушителей. Еще депутаты предлагают создать Нацкомиссию по стандартам “державної мови”.

В законе есть противоречивое требование о транслитерации украинских географических названий с помощью алфавита другого языка. То есть печатные русскоязычные СМИ должны будут так передавать названия городов: Кыив, Харкив, Кропывныцькый. Иначе получат штраф.

Также эксперты управления увидели в документе почву для коррупции и дискриминации. Так как отсутствие предусмотренного проектом госсертификата на знание языка может стать причиной отказа в приеме на работу.

"Нацкомиссия о госязыке утверждает его стандарты, определяет требования для уровней владения украинским для получения гражданства, методы и порядок проверки уровня владения госязыком, утверждает образец сертификата об уровне владения. Создается Центр украинского языка, Терминологический центр украинского языка, вводится госсертификат и экзамен на уровень знания украинского", - отмечается в статье.

Впрочем, депутаты уверяют, что закон еще будут дорабатывать и никто не заинтересован в расколе общества.

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