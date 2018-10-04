ВР планирует сегодня рассмотреть законопроекты об украинском языке (трансляция)

Вечернее заседание парламента должно начаться с рассмотрения вопроса о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата от "Оппоблока" Дунаева.

Верховная Рада сегодня планирует рассмотрение законопроектов об украинском языке.

Как передает корреспондент УНИАН, в целом таких законопроектов четыре.

Кроме того, во втором чтении народные депутаты рассмотрят законопроект, которым закрепляется в Вооруженных силах Украины приветствие "Слава Украине!"

В настоящее время в повестке дня отсутствует законопроект о продлении действия закона об особом статусе отдельных районов Донбасса, поскольку еще нет соответствующего решения профильного комитета.

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Вместе с тем не исключено, что этот вопрос может появиться сегодня в повестке дня.

Также парламент планирует рассмотреть ряд законопроектов относительно публичных закупок и возобновления деятельности государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз".

В 16.00 Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева.