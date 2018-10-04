ВР планирует сегодня рассмотреть законопроекты об украинском языке (трансляция)
Верховная Рада сегодня планирует рассмотрение законопроектов об украинском языке.
Как передает корреспондент УНИАН, в целом таких законопроектов четыре.
Кроме того, во втором чтении народные депутаты рассмотрят законопроект, которым закрепляется в Вооруженных силах Украины приветствие "Слава Украине!"
В настоящее время в повестке дня отсутствует законопроект о продлении действия закона об особом статусе отдельных районов Донбасса, поскольку еще нет соответствующего решения профильного комитета.
Читайте такжеРада берется за язык: что планируют проголосовать депутаты
Вместе с тем не исключено, что этот вопрос может появиться сегодня в повестке дня.
Также парламент планирует рассмотреть ряд законопроектов относительно публичных закупок и возобновления деятельности государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз".
В 16.00 Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева.