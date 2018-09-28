"Несправедливость всегда была": Ефросинина записала видеообращение после вылета из шоу "Танцы со звездами"

Телеведущая Маша Ефросинина прокомментировала свой вылет из шоу "Танцы со звездами".

В минувшие выходные состоялся очередной эфир шоу «Танцы со звездами». По итогам зрительского голосования паркет покинула телеведущая Маша Ефросинина, что вызвало волну негодования в социальных сетях.

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Зрители и поклонники телезвезды на протяжении всей недели обсуждали несправедливое решение. Однако сама Маша только спустя несколько дней публично высказалась на этот счет. И опубликовала видеообращение.

«Поймите одну штуку: несправедливость, всегда была, есть и будет. Это условное понятие. Но что я знаю наверняка – фальшь не живет долго. Она не вечна. Никогда в искусственной земле не прорастают кусты роз. Это все временно. Я настолько счастливый человек, что мне кажется, что до этого проекта я даже этого не осознавала. Какое же это счастье, когда тебе не надо покупать иллюзию любви и покупать ощущение, что тебя боготворят. Не нужно создавать картонный замок из восхищенных возгласов в зале. Я свободный человек, у которого есть подлинные признание и любовь. Это стоит дорогого», – высказалась телеведущая.