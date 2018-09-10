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Олег Винник выступил на фестивале свадебных обрядов в Малиновке (видео)

10:44, 10 сентября 2018
Общество
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Свадьба в Малиновке с Винником. На Харьковщине прошел фестиваль свадебных обрядов. На него пришло почти 75 тысяч человек.

Правда, большинство призналась, что пришли посмотреть не столько на свадебные традиции, как на звездного гостя - Олега Винника.

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Теги: #Харьковщина#фестиваль#Олег Винник