Олег Винник выступил на фестивале свадебных обрядов в Малиновке (видео)

На Харьковщине прошел фестиваль свадебных обрядов.

Олег Винник выступил на фестивале свадебных обрядов в Малиновке.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Свадьба в Малиновке с Винником. На Харьковщине прошел фестиваль свадебных обрядов. На него пришло почти 75 тысяч человек.

Правда, большинство призналась, что пришли посмотреть не столько на свадебные традиции, как на звездного гостя - Олега Винника.