Медовый Спас 2018: когда празднуют, традиции, приметы, что нельзя делать
Первый Спас - Медовый, Маковый, Спас на воде - празднуют 14 августа. Его еще называют Маковеем - от имени семи мучеников Ветхого Завета - Маковеев.
Когда Медовый Спас в 2018 году
Дата у праздника неизменна – каждый год Медовый спас отмечают 14 августа. В этот же день начинается Успенский пост.
Медовый Спас: традиции
Также в некоторых местностях этот Спас называют Мокрым, ведь в этот день святят воду в источниках, озерах и реках. Считается, что купание в них после обряда водоосвящения принесет здоровье.
Но в то же врямя, существует поверье, что 14 августа нельзя купаться в открытых водоемах: нечисть может утянуть под воду.
Самое известное название данного праздника - Медовый Спас - произошло от от обычая подрезать или заламывать соты в это время. Пчеловоды приносили в этот день в церковь свежесобранный мед, чтобы освятить.
Первая ложка освященного меда считается волшебной - загадайте желание - оно непременно сбудется.
Кроме того, в этот день принято чествовать воду, печь пряники, пироги и блинчики с медом и маком, но выпечка должна быть постной.
Также в этот день начинается Успенский пост, который длится до 27 августа. Это единственный многодневный православный пост в честь Богородицы и ее Успения.
Еще празднование Медового Спаса связано и с сельскими полевыми работами: этот праздник знаменует начало сбора урожая, предки считали, что в этот день надо начинать приготовления к зиме.
В этот день также устраивали проводы лета - обычно именно в этот праздник птицы улетают на юг.
Также на Маковея готовят маковейский букет из мяты, чабреца, календулы, мака и освящают его в церкви. Кроме того, освященную маковую головку наши предки клали под подушку детям, которые плохо или неспокойно спят.
В старину верили, что на Маковея женщинам прощаются все грехи, если они сами себя помолятся.
Что святят в Медовый Спас:
- воду (считается, что она становится целебной);
- мед или соты;
- мак;
- травы (они приобретают целебные свойств).
Запреты на Маковея:
- нельзя громко разговаривать и шумно праздновать;
- считается, что лучше не убирать вдома в этот день;
- запрещено работать;
- нельзя ссориться, ругаться;
- в этот день нельзя желать кому-либо зла, иначе негатив вернется к вам;
- для тех, кто придерживается поста, существуют запреты и в еде.
Народные приметы на Медовый Спас:
Если в этот день идет дождь – целый год не будет лесных пожаров
Погода в этот день говорит о том, каким будет следующий год
На Маковея собирают мак
У Спаса всего в запасе: и дождь, и ветер, и ведро, и разнопогодье
На Маковея лето кончается, осень начинается
На Маковей вдовам помогай — слабому помощь, а тебе счастье
Медовый спас новые колодцы освящает
В Первый спас любой бабий грех простится