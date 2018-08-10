Медовый Спас 2018: когда празднуют, традиции, приметы, что нельзя делать

14 августа отмечают Маковея, или Медовый Спас. В этот день верующие приносят в храмы мед для освящения.

Первый Спас - Медовый, Маковый, Спас на воде - празднуют 14 августа. Его еще называют Маковеем - от имени семи мучеников Ветхого Завета - Маковеев.

Когда Медовый Спас в 2018 году

Дата у праздника неизменна – каждый год Медовый спас отмечают 14 августа. В этот же день начинается Успенский пост.

Медовый Спас: традиции

Также в некоторых местностях этот Спас называют Мокрым, ведь в этот день святят воду в источниках, озерах и реках. Считается, что купание в них после обряда водоосвящения принесет здоровье.

Но в то же врямя, существует поверье, что 14 августа нельзя купаться в открытых водоемах: нечисть может утянуть под воду.

Самое известное название данного праздника - Медовый Спас - произошло от от обычая подрезать или заламывать соты в это время. Пчеловоды приносили в этот день в церковь свежесобранный мед, чтобы освятить.

Первая ложка освященного меда считается волшебной - загадайте желание - оно непременно сбудется.

Кроме того, в этот день принято чествовать воду, печь пряники, пироги и блинчики с медом и маком, но выпечка должна быть постной.

Также в этот день начинается Успенский пост, который длится до 27 августа. Это единственный многодневный православный пост в честь Богородицы и ее Успения.

Еще празднование Медового Спаса связано и с сельскими полевыми работами: этот праздник знаменует начало сбора урожая, предки считали, что в этот день надо начинать приготовления к зиме.

В этот день также устраивали проводы лета - обычно именно в этот праздник птицы улетают на юг.

Также на Маковея готовят маковейский букет из мяты, чабреца, календулы, мака и освящают его в церкви. Кроме того, освященную маковую головку наши предки клали под подушку детям, которые плохо или неспокойно спят.

В старину верили, что на Маковея женщинам прощаются все грехи, если они сами себя помолятся.

Что святят в Медовый Спас:

- воду (считается, что она становится целебной);

- мед или соты;

- мак;

- травы (они приобретают целебные свойств).

Запреты на Маковея:

- нельзя громко разговаривать и шумно праздновать;

- считается, что лучше не убирать вдома в этот день;

- запрещено работать;

- нельзя ссориться, ругаться;

- в этот день нельзя желать кому-либо зла, иначе негатив вернется к вам;

- для тех, кто придерживается поста, существуют запреты и в еде.

Народные приметы на Медовый Спас:

Если в этот день идет дождь – целый год не будет лесных пожаров

Погода в этот день говорит о том, каким будет следующий год

На Маковея собирают мак

У Спаса всего в запасе: и дождь, и ветер, и ведро, и разнопогодье

На Маковея лето кончается, осень начинается

На Маковей вдовам помогай — слабому помощь, а тебе счастье

Медовый спас новые колодцы освящает

В Первый спас любой бабий грех простится