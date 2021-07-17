Этот пост назван в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа.

Успенский пост - один из четырех крупнейших в православии (Петров, Великий и Рождественский). Длится Успенский пост 2 недели, а даты всегда неизменны: с 14 по 27 августа.

Успенский пост 2021 - история

О нем было известно ещё в V веке, когда на каждый сезон приходилось по одному посту. Успенский пост начинался в августе, но считался осенним. Изначально этот пост был предназначен для тех, кто по каким-либо причинам не мог соблюдать Великий пост. Люди воздерживались в первое воскресенье через неделю после Троицы и до Успения. На рубеже X и XI веков период сократили до праздника Петра и Павла. Окончательную дату поста приняли и утвердили в 1166 году на Константинопольском Соборе.

Успенский пост - суть

Период воздержания позволяет верующим подготовиться к празднику Успения Пресвятой Богородицы. Существуют определенные ограничения в пище и поведении. Человек должен посвятить себя покаянию и молитве, тем самым он просит Божию Матерь о заступничестве. Успенский пост позволяет достичь чистоты духа и тела и в таком прекрасном состоянии встретить один из самых крупных христианских праздников - Успение.

Что нельзя есть в Успенский пост, а что можно

Успенский пост по уставу и строгости похож на Великий. В этот период нужно воздержаться от пищи животного происхождения, мяса, молока, яиц. Основу поста составляют картофель, грибы, орехи, овощи, фрукты и ягоды.

Понедельник, среда и пятница - сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед).

Вторник и четверг - горячие блюда без масла.

Суббота и воскресенье - горячая пища с маслом, также можно вино.

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Такие правила поста строги только для монахов. Миряне могут отклониться от устава и составить календарь питания вместе со своими духовными наставниками. Необходимо осторожно поститься и учитывать свой возраст, физическую активность, жизненные обстоятельства и состояние здоровья.

Успенский пост - правила и запреты

Правила поведения во время поста не очень строгие, но, все-таки, существуют:

Нельзя употреблять в пищу мясные продукты, молоко и яйца;

Пить алкоголь и курить;

Прелюбодействовать;

Посещать мероприятия, торжества и праздники с песнями, танцами и гуляниями;

Ссориться, распускать сплетни, завидовать и злословить;

Лениться и находиться в состоянии апатии;

Смотреть телевизор, играть в игры, проявлять активность в социальных сетях;

Путешествовать и куда-либо ездить, если эта поездка не является паломнической.

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Автор: Кристина Кащавцева