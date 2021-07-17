Успенский пост - один из четырех крупнейших в православии (Петров, Великий и Рождественский). Длится Успенский пост 2 недели, а даты всегда неизменны: с 14 по 27 августа.
Успенский пост 2021 - история
О нем было известно ещё в V веке, когда на каждый сезон приходилось по одному посту. Успенский пост начинался в августе, но считался осенним. Изначально этот пост был предназначен для тех, кто по каким-либо причинам не мог соблюдать Великий пост. Люди воздерживались в первое воскресенье через неделю после Троицы и до Успения. На рубеже X и XI веков период сократили до праздника Петра и Павла. Окончательную дату поста приняли и утвердили в 1166 году на Константинопольском Соборе.
Успенский пост - суть
Период воздержания позволяет верующим подготовиться к празднику Успения Пресвятой Богородицы. Существуют определенные ограничения в пище и поведении. Человек должен посвятить себя покаянию и молитве, тем самым он просит Божию Матерь о заступничестве. Успенский пост позволяет достичь чистоты духа и тела и в таком прекрасном состоянии встретить один из самых крупных христианских праздников - Успение.
Что нельзя есть в Успенский пост, а что можно
Успенский пост по уставу и строгости похож на Великий. В этот период нужно воздержаться от пищи животного происхождения, мяса, молока, яиц. Основу поста составляют картофель, грибы, орехи, овощи, фрукты и ягоды.
- Понедельник, среда и пятница - сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед).
- Вторник и четверг - горячие блюда без масла.
- Суббота и воскресенье - горячая пища с маслом, также можно вино.
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Такие правила поста строги только для монахов. Миряне могут отклониться от устава и составить календарь питания вместе со своими духовными наставниками. Необходимо осторожно поститься и учитывать свой возраст, физическую активность, жизненные обстоятельства и состояние здоровья.
Успенский пост - правила и запреты
Правила поведения во время поста не очень строгие, но, все-таки, существуют:
- Нельзя употреблять в пищу мясные продукты, молоко и яйца;
- Пить алкоголь и курить;
- Прелюбодействовать;
- Посещать мероприятия, торжества и праздники с песнями, танцами и гуляниями;
- Ссориться, распускать сплетни, завидовать и злословить;
- Лениться и находиться в состоянии апатии;
- Смотреть телевизор, играть в игры, проявлять активность в социальных сетях;
- Путешествовать и куда-либо ездить, если эта поездка не является паломнической.
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