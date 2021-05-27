Яблочный, Медовый и Ореховый Спасы отмечаются в августе и посвящены Спасителю нашему Иисусу.

Летом православная церковь отмечает три праздника с "вкусными" названиями, посвященных Иисусу. В Медовый, Яблочный и Ореховый Спас люди чтят Иисуса, освящают одноименные продукты и накрывают богатый стол. В этих праздниках церковные традиции тесно переплелись с народными.

Когда празднуется три Спаса

Дата трех праздников неизменна и ежегодно отмечается в одни и те же дни. Первый Медовый Спас отмечается 14 августа, Яблочный Спас празднуется в день Преображения Господня 19 августа, а Ореховый Спас - 29 августа.

Что означают эти три праздника

Спас - это народное название церковного праздника. Три Спаса были приурочены к трем праздника в честь Иисуса, которые отмечаются в конце августа.

В Медовый спас церковь почитает три важные святыни: Животворящий Крест Господен, образ Спасителя и икону Владимирской Божьей Матери. Этот праздник также называется Маковей, Медовый праздник. Праздник выпадает на Успенский пост. В Медовый Спас начинается сбор и освящение мёда, в реках святят воду и купаются, проводятся крестные ходы.

Яблочным Спасом или Вторым Спасом называют праздник Преображения Господня. По давним традициям, до этого дня запрещалось есть яблоки. К празднику готовят всевозможные блюда из яблок, освящают фрукты в церкви и начинают сбор урожая. Закат в Яблочный Спас провожали песнями и танцами.

Третий Ореховый Спас также называют Хлебным. Он приурочен к перенесению нерукотворного образа Господня в Константинополь. Традиционно в этот день пекут пироги, хлеб, блины. В церкви освящают каравай и колоски пшеницы. В Ореховый Спас устраивают народные гуляния, ярмарки.

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Автор: Екатерина Пулатова