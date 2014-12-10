В Симферополе прошли съемки митинга "одесских рабочих", участники получили по 400 рублей

Объявление о наборе массовки для «документального фильма» несколько дней назад разместил в социальной сети пользовательАндрей Николаев. Молодой человек сообщил, что за полуторачасовое участие в мероприятии предлагается вознаграждение в размере 400 рублей. Николаев предложил желающим встретиться возле супермаркета «Ашан» 9 декабря в 13 часов, сообщает Крым.Реалии.

В назначенное время на площадке перед зданием собрались около 200 человек – в основном, студенты и пенсионеры. Старшие групп составили списки и погрузили людей в автобусы. По дороге выяснилось, что никто из присутствующих не имеет представления о будущем «фильме» и не знает, где планируются его съемки.

Около десяти автобусов доставили собравшихся к одному из предприятий, расположенных в районе симферопольской ГРЭС. Участников ролика высадили и организованно повели выстраивать перед камерой.

Читайте такжеРоссийский канал смонтировал видео о "гей-пропаганде" в США«У нас сегодня эпизод, где снимается серия социальной рекламы. Мы снимаем массовку возле завода. От вас в принципе ничего не требуется. Мы сейчас выстроим вас колонной чуть дальше вдоль забора: некоторые из вас будут держать плакаты, некоторые растяжку», – объявил один из организаторов.

Мужчина пояснил, что массовка должна изображать рабочих, борющихся за свои права. Также организатор посчитал нужным уточнить, что «реклама» снимается не для Российской Федерации. Бдительные пенсионерки тут же заявили, что против России сниматься не намерены. После чего их поспешили успокоить: проект украинский и снимается в Крыму, поскольку «в Украине такого нормально не снять». Кроме того, организаторы несколько раз подчеркнули, что речь не идет о конкретном предприятии, а лишь об общей ситуации с заводами.

«Митингующим» выдали плакаты с надписями: «Нет незаконной приватизации», «Хватит грабить народ труда» и «ОПЗ – народу, а не олигархам». В течение 15 минут симферопольцы позировали с лозунгами и выкрикивали призывы не закрывать завод. К трем часам массовке раздали деньги и отвезли в город.

По самым скромным подсчетам, серия «социальной рекламы» обошлась авторам в 80 тысяч рублей плюс расходы на транспорт.