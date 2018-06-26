"Называют старой, анорексичной": известная украинская ведущая ответила на критику (фото)

Ольга Фреймут запустила флешмоб "Мой вес идеальный" и призывает не стесняться своих килограммов.

Скандальная украинская телеведущая Ольга Фреймут взялась бороться с так называемым весовым расизмом.

Вместе со съемочной группой шоу "ОЛЯ", который начнется в конце лета, ведущая приглашала всех желающих решиться и публично не стесняться своих килограммов, говорится в сообщении пресс-службы "Нового канала".

На запуск масштабной акции Фреймут вдохновила новая волна критики, которая пронеслась по интернет-пространству накануне: СМИ и пользователи социальных сетей жаловались на чрезмерную худобу ведущей и приписывали ей анорексию.

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Поэтому Фреймут призвала не поддаваться на навязанные стереотипы "идеальной фигуры" и не совершать насилия над собой.

"Меня часто критикуют, – рассказала Ольга Фреймут. – Называют старой, анорексичной. Я поняла, что критиканы – заложники комплексов, которыми мы страдаем. Делить людей на толстых и худых – это своего рода расизм. Вес в обществе не зависит от веса тела... Всеукраинский флешмоб "Мой вес идеальный" должен помочь девушкам поверить в себя".

Ведущая пригласила всех фотографироваться на весах и публиковать фотографии в Instagram с хештегом #МояВагаІдеальна.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, украинская телеведущая Ольга Фреймут шокировала поклонников болезненным видом на фото с концерта певицы Бейонсе.