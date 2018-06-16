В мире сегодня насчитывается 200 миллионов трудовых мигрантов - ООН

800 миллионов людей по всему миру живут за счет денежных переводов, получаемых от родственников, работающих в других странах.

В мире сегодня насчитывается 200 миллионов трудовых мигрантов.

Такую статистику подвели в ООН к Международному дню семейных денежных переводов, который отмечают 16 июня.

Читайте такжеЗа последние три года вдвое снизилось количество работников, покидающих Украину безвозвратно - эксперты

По данным организации, на сегодня 800 миллионов человек по всему миру живут за счет денежных переводов, получаемых от родственников, работающих в других странах. Семейные денежные переводы, таким образом, поддерживают каждого седьмого жителя Земли.

480 миллионов долларов, которые 200 миллионов трудовых мигрантов выслали своим близким в 2017 году, пошли в развивающиеся страны. Это вдвое больше, чем в 2007 году, и втрое больше, чем общая внешняя финансовая помощь, выделенная этим странам на развитие из разных источников.

На сегодня в процессе отправки и получения средств, заработанных трудовыми мигрантами, задействован 1 миллиард человек. Иными словами, каждый седьмой житель Земли. Ожидается, что в период с 2015 до 2030 года трудовые мигранты отправят домой 6,5 триллионов долларов.

В среднем большинство трудящихся-мигрантов посылают домой по 200-300 долларов несколько раз в год. На их родине эти небольшие суммы обычно составляют до 60% семейного дохода и являются основным средством существования для миллионов семей.

Читайте такжеПочти 4 миллиона украинцев являются трудовыми мигрантами - исследование

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины оценил объем частных денежных переводов в Украину в 2017 году в 9,3 миллиарда долларов США, или 8,4% относительно ВВП.

По прогнозам НБУ, в 2018 году объем денежных переводов от трудовых мигрантов останется на уровне 9 миллиардов долларов.

По данным Института экономики и прогнозирования НАН, Украина, начиная с 2015 года, недополучает ежегодно около 40 миллиардов гривен в связи с миграцией украинцев за границу.

По данным Bloomberg, более 1 миллиона украинцев с 2015 по 2017 год мигрировали на заработки за границу, в частности в Польшу (507 тысяч человек), Россию (343 тысячи), Италию (147 тысяч), Чехию (122 тысячи), США (23 тысячи) и Беларусь (22 тысячи).