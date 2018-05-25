Винник, Джамала и Монатик: украинские звезды в новом флешмобе вспомнили, за что благодарны своим учителям (видео)

15:56, 25 мая 2018
Общество
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"В рамках флешмоба #учительмоегоуспеха музыканты, телеведущие и другие знаменитости вспомнили об учителях, которым обязаны больше всего, и призвали украинцев номинировать педагогов на премию Global Teacher Prize Ukraine", - сообщили организаторы флешмоба.

В социальном ролике, выпущенном общественной союзом "Освитория" в частности, Наталья Мосейчук благодарит своих учителей за то, что научили ее быть собой. Маша Ефросинина благодарна учителям за веру в себя и умение любить и ценить, Елена Кравец - за то, что научили быть взрослым, а Надя Дорофеева - за настойчивость.

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Теги: #учитель#Джамала#Монатик#Олег Винник