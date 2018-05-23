Лечит, приносит радость и успокаивает детей: фанаты украинской звезды рассказали о его целебном голосе (видео)
Поклонницы украинского певца Олега Винника, который недавно заявил, что мог бы стать президентом, уверяют, что голос артиста целебный, а дети засыпают под его песни. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Певец встретился с фанатами в одном из киевских ТРЦ.
Поклонницы уверяют, что голос Винника целебный, а его энергетика помогает справляться с болезнями: "Вот у него какая-то энергетика, что очень легко и сразу забываешь о своих недостатках".
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А молодые мамы утверждают, что голос певца и его песни успокаивают детей.
Поклонницы также восторгаются его внешностью, называя певца "мужчиной мечты". "Муж очень ревнует. Но я не могу с этим ничего поделать", - говорит одна из поклонниц.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Винник рассказал о своих политических амбициях. По словам певца, он даже задумывался о президентской должности.