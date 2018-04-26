В Португалии идут последние приготовления к Евровидению-2018 (фото)

Технические репетиции уже идут полным ходом, ведущие начали репетировать свои сценарии, а сцена Международного песенного конкурса готова принимать участников.

Через несколько дней в Лиссабоне начнутся репетиции участников Евровидения-2018.

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Технические репетиции уже идут полным ходом, ведущие начали репетировать свои сценарии, а сцена Международного песенного конкурса готова принимать участников.

Напомним, 63-й песенный конкурс Евровидение состоится в Португалии, благодаря победе исполнителя Салвадора Собрала на конкурсе в Киеве с лирической композицией Amar pelos dois.

Первый и второй полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, а гранд-финал – 12 мая 2018 года. В этом году свое участие в вокальном соревновании подтвердили 43 страны. Украину представит на конкурсе певец Melovin.