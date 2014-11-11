За сутки в зоне АТО погибли 5 украинских военных, еще 10 ранены

В течение суток в зоне АТО погибли 5 украинских военнослужащих, еще 10 - получили ранения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, в частности у населенного пункта Березовое террористы с использованием минометов и гранатометов атаковали опорный взводный пункт украинских военных. Атака была отбита, террористы потеряли 10 своих бойцов, но еще больше террористов погибло при их отступления колонной, которая была уничтожена огнем украинской артиллерии. "К сожалению, в результате этого боя трое наших военных погибли, еще трое получили ранения", - сказал Лысенко.