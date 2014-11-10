Кабмин опроверг информацию о 1762 погибших участниках АТО

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, в заявлении министра социальной политики Людмилы Денисовой речь шла о членах семей погибших в АТО военнослужащих, которые получили право пользоваться социальными льготами.

Читайте такжеБойцы АТО начали получать удостоверения участников боевых действий"Отмечаем, что на сегодня правом пользоваться льготами согласно Закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» получили 1762 члена семей погибших. Хотим подчеркнуть, что речь идет именно о членах семей, военнослужащие которых погибли в зоне АТО", - сказано в сообщении.

Ранее ряд СМИ распространили заявление Денисовой, якобы статус участников АТО посмертно получили 1762 бойца.