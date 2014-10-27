Защита намерена обжаловать решение суда о продлении ареста Савченко

Защита намерена обжаловать решение Басманного суда Москвы о продлении ареста украинской летчицы Надежды Савченко в Московском городском суде.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил ее адвокат Илья Новиков.

"Суд постановил продлить содержание Савченко под стражей до 13 февраля. Мы, естественно, будем обжаловать это постановление в Московский городской суд", - сказал Новиков.

Он подчеркнул, что, по мнению защиты, сегодняшнее решение суда является необоснованным.

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"Защита очень хорошо себе отдает отчет о том, что это дело политическое. Не так давно, после встречи в Милане с Путиным, президент Украины Порошенко заявил, что Путин объявил ему, что интересуется этим делом лично и что после того, как он наведет о нем справки, он сообщит об этом что-то новое. После того, как такое заявление было сделано, мы прекрасно понимаем, что ни один следователь, ни один судья в России не решиться вынести решение, которое противоречило бы мнению высших властей", - сказал адвокат.

Как подчеркнул Новиков, защита полагает, что окончательное решение судьбы Савченко будет лежать в плоскости политики, и это предмет договоренностей между высшим руководством России и Украины с участием международных организаций.

Он напомнил, что Савченко была избрана депутатом Верховной Рады и ее партия «Батькивщина» намерена выдвинуть ее в представители Парламентской асамблееи Совета Европы. «Если это действительно случится и если в СИЗО России будет содержаться человек, имеющий статус депутата ПАСЕ, это будет совершено беспрецедентный случай", - сказал Новиков и добавил, что в этой ситуации европейские органы будут добиваться от властей РФ согласия на освобождение Савченко под любым предлогом и с любой правовой мотивировкой.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 октября, Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей Савченко до 13 февраля 2015 года, несмотря на ее отсутствие в зале заседания.

Савченко была задержана боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в воронежском СИЗО. Потом Савченко перевели из Воронежа в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

13 октября суд в Москве должен был рассмотреть жалобу Савченко на назначение ей стационарной психиатрической экспертизы. Однако в тот день Савченко вместо суда была доставлена в Институт Сербского для прохождения психолого-психиатрической экспертизы, несмотря на жалобу защиты.