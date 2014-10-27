Басманный суд Москвы продлил срок ареста Савченко до 13 февраля

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение вынесла судья Валентина Левашова. Заседание проходило в закрытом режиме около 5 часов. Самой Надежды Савченко в зале суда не было. Журналистов пригласили только на оглашение результатов заседания.

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Как сообщал УНИАН, 13 октября суд в Москве должен был рассмотреть жалобу Савченко на назначение ей стационарной психиатрической экспертизы. Однако в тот день Надежда Савченко вместо суда была доставлена в Институт Сербского для прохождения психолого-психиатрической экспертизы, несмотря на жалобу защиты.