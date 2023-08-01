Владельцы дома были весьма удивлены, когда их джакузи оккупировал косолапый житель местных гор.

В городе Бербанк, что на юге штата Калифорния, дикий медведь, не выдержав 40-градусной жары, прыгнул в бассейн возле богатого дома. С незваным гостем пришлось разбираться прибывшим по вызову полицейским.

"Этот медведь одолевает жару в Бербанке! Офицеры прибыли на место, где на склоне холма заметили медведя перед тем, как тот решил охладиться", - говорится в сообщении полиции Бербанка.

Как уточнили в CNN, событие произошло в пятницу около 15:30 по местному времени. Когда полицейские прибыли на вызов, они увидели, что медведь уже расслабляется в джакузи на заднем дворе частного дома.

Вскоре после прибытия полицейских медведь вылез из воды, перелез через забор и вскарабкался на дерево рядом. Полиция следила за ситуацией, консультируясь с местным управлением охраны природы.

Дикие животные в городах - последние новости

Недавно УНИАН рассказывал, что в небольшом итальянском городке слон сбежал из передвижного зоопарка и отправился гулять по окрестностям и глазеть на местные пейзажи. Но впоследствии ему приспичило что-то приобрести в магазине, поэтому именно на парковке супермаркета его и нашли законные владельцы.

А в тех же США, но на другом конце страны – во Флориде – вместо медведя в гости к людям пожаловал крокодил. Зубастого жителя местных болот заметили просто на автобусной остановке, где он наслаждался утренним солнышком.

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