Охотники за кораблекрушениями нашли обломки утонувшего 350 лет назад судна в Больших озерах (США), которого называют "кораблем-призраком" или "проклятым" кораблем.

Об этом сообщает Daily Express.

Судно "Грифон" построил француз Рене-Робер Кавалье, чтобы добраться до торговых путей Китая и Японии. Однако, доставляя ценный мех, судно исчезло. Местные начали поговаривать, что корабль проклял шаман из коренного племени ирокезов.

Обломки судна нашли еще в 2018 году, тогда ученые не знали о его исторической роли. Только в 2021-м пара американцев установила истинную ценность артефакта, подробно рассказав об этом в книге "Le Griffon and the Huron Islands — 1679: Our Story of Explorations and Discovery".

Точную причину кораблекрушения они не называют. Предполагают, что, вероятнее всего, корабль утонул в результате сильного шторма.

Существует версия, что на судне произошел бунт, и члены экипажа просто его утопили, прихватив груз. Это отрицают данные исследования, поскольку в обломках не нашли следов пожара.

По слухам, ирокезский шаман накануне поездки предсказывал морякам гибель.

