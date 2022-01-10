В случае успеха это будет первый украинский спутник, выведенный на орбиту за последние 10 лет.

В этом году Украина возвращается в космос после десятилетнего перерыва. В последний раз спутник отечественного производства выводили в околоземное пространство в августе 2011, но годом позже с ним была потеряна связь.

Чуть не забыли представить нашего героя. Знакомьтесь – Сич-2-30. Ранее планировалось, что его запуск состоится в декабре и будет посвящен 30-летию независимости Украины, но затем он был перенесен на 10 января 2022 года.

Новая дата запуска – 13 января, Место действия – мыс Канаверал в штате Флорида (США).

А нужно ли это все вообще

Да, нужно. Несмотря на многомиллионные расходы, запуск своего спутника в перспективе позволит экономить немалые средства, поскольку сейчас Украина вынуждена покупать много данных из космоса, которые нужны как гражданским ведомствам, так и украинским военным.

Последним они необходимы в первую очередь: чтобы быть в курсе того, что происходит в Крыму, в акваториях Черного и Азовского морей, а также на Донбассе. Другими словами, собственный спутник позволяет без ограничений и в нужное время и в нужной части страны получить необходимые снимки.

Наконец, личный спутник на орбите поможет и с реализацией земельной реформы, а спасатели и правоохранители смогут оперативней и эффективней противодействовать природным катаклизмам.

А Илон Маск-то тут причем

Нужно же спутник как-то запустить в космос. В этом нам как раз таки и поможет компания одиозного бизнесмена Илона Маска SpaceX. Что касается технических вопросов, в них входит: установка спутника на ракете, запуск, система отделения спутника от ракеты.

Читайте такжеИлон Маск хочет начать чипировать людей уже в 2022 годуЕстественно, речь не идет об альтруизме. Запуск спутника обошелся в один миллион долларов, причем сначала SpaceX в восемь раз выше оценивала стоимость своих услуг. Но в итоге договорились.

Сич-2-30 – хронология событий:

В феврале 2021 было заявлено о намерении Украины до конца года вывести спутник на орбиту.

Позже стало известно, что Украина выбрала основанную Илоном Маском американскую компанию SpaceX для запуска "Сич-2-30".

В апреле Кабмин согласовал финансирование и запуск спутника. Работы по его созданию были начаты в 2013 году, а в 2015 году было принято решение, что его за свой счёт достроит конструкторское бюро "Южное" (стоимость работ оценена в 98 млн грн).

Тогда же украинский гарант Владимир Зеленский назвал развитие ракетно-космической отрасли ключевым элементом национальной безопасности и обороны в условиях военной агрессии.

Впоследствии запуск "Сич-2-30" несколько раз переносился, но 13 января на сегодня является окончательной датой.

Читайте такжеУкраина планирует запустить в космос семь спутниковНапомним, в начале декабря стало известно, что украинский спутник "Сич-2-30" отправили в США. В штатах должны были проводиться работы по подготовке к запуску.

Стоит отметить, что спутник "Сич-2-30" изготовлен КБ "Южное" (г. Днепр) для гражданских нужд украинского государства.