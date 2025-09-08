Гробница размером девять на шесть метров - первое обнаруженное в Албании место захоронения, которое, по мнению экспертов, принадлежало богатому человеку.

Археологи обнаружили в Албании значительную римскую погребальную камеру, датируемую III-IV веками н. э. - первую в своем роде, найденную в этой балканской стране, некогда входившей в состав Римской империи. Об этом пишет The Independent.

Интересно, что находка была сделана по наводке местных жителей, заметивших необычные камни на плато недалеко от границы с Северной Македонией. Сотрудники Института археологии начали раскопки в начале августа и обнаружили подземное сооружение с большими известняковыми плитами, покрытыми греческими буквами.

Местные власти уже планируют превратить это место в туристическую достопримечательность, и жители устремились в этот район, услышав новость о находке. Эриксон Николли, ведущий археолог проекта сказал:

"Надпись сообщает нам, что похороненного здесь человека звали Джеллиано - имя, типичное для римского периода. Личность второго захороненного нам неизвестна, но, вероятно, это кто-то из родственников".

Важно, что гробница размером девять на шесть метров - первое обнаруженное в Албании место захоронения, которое, по мнению экспертов, принадлежало богатому человеку. Оно превосходит по размерам другие захоронения в этом районе.

На прошлой неделе команда Николли с помощью кистей рассмотрела замысловатые резные края белого камня крыши и стен гробницы.

"Мы также обнаружили кусок ткани, расшитый золотой нитью, что подтверждает наше предположение о том, что мы имеем дело с представителем высшего класса", - отметил он.

Интересно, что другие находки включают стеклянные пластины и ножи. Николли сказал, что гробница была разграблена как минимум дважды: один раз в древности, а второй - когда тяжёлая техника поднимала массивный камень на крышу камеры.

Ученый пояснил, что имя покойного было написано греческими буквами, но имело латинское значение, а вторая надпись указывает на то, что гробница была посвящена богу Юпитеру.

Отмечается, что экспертам еще предстоит расшифровать дополнительные надписи на камнях, найденных неподалеку, которые, как полагают, принадлежали другому памятнику, теперь окруженному кукурузными полями и карьером.

