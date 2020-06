Ученые спрогнозировали внешность женщин через полвека

Через 50 лет человеку будет проще сохранить молодость благодаря развитию технологий

Ученые из Университета Хельсинки выяснили, что привлекательные женщины рожают на 16% больше детей, которые тоже отличаются красотой. С каждым годом число красивых женщин увеличивается, но эти данные относятся только для женского пола.

Вместе с тем, ученый Стивен Стирнс из Йельского университета уверен, что у людей будущего уменьшится рост и увеличится вес, результаты исследования опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые объясняют, сейчас именно такие женщины рожают чаще по сравнению с "легкими" и высокими.

Ученые сошлись на мнении, что уже в ближайшие десятилетия представительницы прекрасного пола будут похожи между собой через ассимиляции и иммиграции.

Настоящей редкостью станут веснушки, а также голубые и зеленые глаза. Американские исследователи MIT выяснили, что женщины имеют больше перспектив в политике и бизнесе. Потому что они чаще отказываются от взяток и больше заботятся о подопечных.

Как сообщал ранее УНИАН, исследователи обнаружили новые доказательства, которые указывают на то, что женская брезгливость могла заставить весь человеческий вид эволюционно избавиться от волос на теле. Более чувствительные женщины, как оказалось, предпочитают тщательно выбритых мужчин.

