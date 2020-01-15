Человеческий вид мог стать менее волосатым из-за брезгливости женщин

Отвращение к волосам, в частности на лице, могло появиться из-за желания избежать болезней, связанных с паразитами.

Исследователи обнаружили новые доказательства, которые указывают на то, что женская брезгливость могла заставить весь человеческий вид эволюционно избавиться от волос на теле. Более чувствительные женщины, как оказалось, предпочитают тщательно выбритых мужчин.

Об этом, как пишет Newsweek, свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Royal Society Publishing. Ученые просили женщин оценить уровень привлекательности 30 изображений мужского лица с точки зрения краткосрочных и долгосрочных отношений. Кроме того, им нужно было оценить уровень отвращения, которое они испытывают, когда видят изображение паразитов.

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Как оказалось, участники исследования с высоким уровнем отвращения отдавали предпочтение выбритым мужчинам. Но женщины в целом отдавали предпочтение мужчинам с волосами на лице, в частности когда речь шла о потенциальных кандидатах для долгосрочных отношений. Результат исследования придает большего веса гипотезе о «избегании эктопаразитов». Согласно ей, предки людей потеряли волосы на теле, потому что женщины избегали полностью волосатых мужчин ради сокращения риска контакта с болезнями, которые разносят эктопаразиты.

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Речь идет о тех существах, которые жили на поверхности человеческого тела. Таким образом, сексуальный отбор сделал людей менее волосатыми.

Авторы исследования говорят, что это только первые доказательства в пользу гипотезы. Поэтому делать какие-то окончательные выводы рано. Нужно провести дальнейшие исследования.