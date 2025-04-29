Cуперземные экзопланеты встречаются во Вселенной чаще, чем считалось ранее, - ученые

Ученым удалось выяснить, что на каждые три звезды должна приходиться как минимум одна суперземля с орбитальным периодом.

Ученые обнаружили, что суперземные экзопланеты встречаются во Вселенной чаще, чем считалось ранее, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что группа ученых изучила световые аномалии, создаваемые звездой-хозяином недавно найденной планеты, после чего объединила результаты с более крупной выборкой из обзора микролинзирования Korea Microlensing Telescope Network (KMTNet). В своем пресс-релизе исследователи поделились, что суперземли могут существовать так же далеко от своей звезды-хозяина, как и газовые гиганты от Солнца в нашей галактике.

"Ученые знали, что малых планет больше, чем больших, но в этом исследовании мы смогли показать, что в рамках этой общей закономерности существуют избытки и недостатки", - сказал соавтор исследования и заслуженный профессор астрономии Университета штата Огайо Эндрю Гоулд.

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Исследователи подчеркнули, что обнаружить миры, которые вращаются вблизи своей звезды, относительно легко, а планеты с более широкими траекториями движения - гораздо сложнее. Тем не менее ученым удалось выяснить, что на каждые три звезды должна приходиться как минимум одна суперземля с орбитальным периодом.

Ученые напомнили, что суперземли обычно наблюдаются на короткопериодических орбитах вблизи звезд-хозяев, но их обилие на более широких орбитах слабо изучено. Они добавили, что гравитационное микролинзирование чувствительно к экзопланетам на широких орбитах.

"Мы наблюдали событие микролинзирования OGLE-2016-BLG-0007, которое указывает на экзопланету с отношением массы планеты к массе звезды, примерно вдвое превышающим отношение массы Земли и Солнца, на орбите, превышающей орбиту Сатурна", - говорится в пресс-релизе.

Ученые поделились, что они объединили это событие с более крупной выборкой из обзора микролинзирования. Так им удалось определить распределение соотношения масс планет на широких орбитах.

Исследователи пришли к выводу, что на одну звезду приходится около 0,35 сверхземных планет на юпитероподобных орбитах. Ученые подчеркнули, что это отражает различия в процессах их формирования.

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