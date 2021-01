Всего на борту ракеты находятся 143 спутника. Общая масса аппаратов от 30 клиентов SpaceX свыше пяти тонн.

Компания SpaceX в воскресенье, 24 января успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с рекордным количеством спутников.

Запуск миссии, которая была названа Transporter-1, можно было наблюдать в прямой трансляции на YouTube-канале SpaceX.

Всего на борту ракеты находятся 143 спутника. Это - самый массовый по количеству полезных нагрузок одновременный запуск в истории космонавтики. Общая масса аппаратов от 30 клиентов SpaceX свыше пяти тонн.

Читайте такжеVirgin Orbit успешно запустила в космос ракету из-под крыла самолета (фото, видео)

Ракета отправила в космос 133 коммерческих и государственных спутника, а также 10 аппаратов Starlink, которые используются для создания сети глобального интернета. Также, 48 спутников являются собственностью компании Planet, изучающей поверхность Земли. Помимо этого, на орбиту отправились 36 мини-спутников компании Swarm Technologies, специализирующейся в области интернет-вещей.

Запуск многоразовой ракеты-носителя Falcon 9, которая доставила спутники на орбиту, состоялся с комплекса SLC-40 во Флориде, США. Это пятый полет ракеты.

Через 9 минут после запуска, многоразовая часть ракеты-носителя Falcon 9 приземлилась на платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий