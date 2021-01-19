Маск планирует в ближайшие годы вывести на орбиту до 12 тысяч спутников Starlink.

Спутниковая система Starlink предпринимателя Илона Маска станет серьезной помехой для ученых, ведущих наземные наблюдения за звездным небом.

Об этом в интервью УНИАН рассказал астроном Михаил Лашко.

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«У него [Илона Маска] есть хорошие проекты, то, что он рассказывает о колонизации Марса - хорошо. Но Starlink для наземных наблюдений - очень большая помеха. Спутники мешают астрономам, в том числе и тем, кто изучает объекты, которые приближаются к Земле. Может быть и так, что за этими Starlink они не увидят опасный астероид», - отметил ученый.

В то же время он заверил, что вероятность столкновения Земли с астероидом очень мала.

Starlink: что известно о проекте Илона Маска

SpaceX развивает проект Starlink с конца 2014 года - тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым Интернетом.

В планах Маска – вывести на орбиту до 12 тысяч спутников Starlink, сейчас на орбиту выведено около тысячи.

Первые результаты тестов были обнародованы в августе по итогам закрытого бета-теста, ограниченного северной частью США и южной частью Канады. Тогда скорость скачивания в лучшем случае достигала 60,24 Мбит/с (в худшем - 35,49 Мбит/с), Скорость выгрузки - 17,7 Мбит/с (4,58 Мбит/с), а задержка - от 21 мс до 90 мс. После запуска Starlink 12 v1.0 сама SpaceX отчиталась о результатах тестов, заявив о сверхнизких задержках и скорость загрузки более 100 Мбит/сек.

SpaceX пока не сообщала во сколько обойдется покупка пользовательского терминала, и сколько придется платить за услугу, но отраслевые эксперты говорят о 100 долларах в месяц.

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Автор: Дмитрий Захаров