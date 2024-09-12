В 1938 году ее поймал рыбак во время рыбалки недалеко от устья реки Чалумна в Восточной Капской провинции Южной Африки.

До 1938 года, если бы вы попросили зоолога назвать некоторые из древнейших рыб, известных науке, вы, вероятно, услышали бы о странно названной лопастной рыбе, известной как латимерия. Само название звучит как древнее. Латимерии впервые появились в раннем девонском периоде, чуть более 400 миллионов лет назад.

Чего бы этот зоолог вам не сказал, так это того, что эта древняя рыба все еще может быть найдена в океане сегодня. На самом деле, они, вероятно, посмеялись бы над этой идеей. Ученые до повторного открытия латимерии в 1938 году предполагали, что латимерия вымерла в конце мелового периода, 65-70 миллионов лет назад, пишет Forbes.

Латимерия является примером "таксона Лазаря", животного, которое, казалось бы, исчезает из летописи окаменелостей, а затем снова обнаруживается в той же форме миллионы лет спустя. Это может происходить по ряду причин. Чаще всего это подчеркивает, насколько спорадична и неполна летопись окаменелостей, особенно когда количество особей в данном таксоне невелико.

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В случае с латимерией зоологическое сообщество перевернулось в 1938 году, когда 32-летней сотруднице музея Марджори Кортни-Латимер, работавшей в небольшом южноафриканском городке Ист-Лондон, подарили рыбу, которую невозможно было идентифицировать. Ее поймал местный рыбак во время рыбалки недалеко от устья реки Чалумна в Восточной Капской провинции Южной Африки.

Куртни-Латимер также не смогла идентифицировать рыбу, поэтому она заказала чучело и обратилась за мнением к эксперту - профессору Джеймсу Леонарду Бриерли Смиту, преподавателю университета и эксперту по морской жизни. Когда Бриерли Смит получил по почте набросок и заметки Латимер о неопознанной рыбе, он ответил телеграммой с теперь уже известным сообщением: "Самое важное сохранить скелет и жабры = описанная рыба".

Когда Бриерли Смит прибыл в Восточный Лондон, он подтвердил свою догадку - рыба действительно была древней латимерией. Это было открытие, которое потрясло зоологическое сообщество, принеся Бриерли Смиту и Кортни-Латимер международное признание.

Интересно, что второй экземпляр был обнаружен только через 15 лет. Вторая латимерия была найдена в 1952 году двумя рыбаками с Коморских островов - небольшой цепи островов, расположенной между Мадагаскаром и материковой Африкой.

В 1990-х годах ученые сделали еще одно примечательное открытие, обнаружив второй вид латимерии на индонезийских островах. Таким образом, на сегодняшний день латимерии делятся на два вида: латимерия западно-индийского океана (Latimeria chalumnae), в основном встречающаяся около Коморских островов у восточного побережья Африки, и индонезийская латимерия (Latimeria menadoensis).

Вот несколько причин, по которым древняя латимерия смогла выдержать испытание временем:

Адаптации. Латимерии обладают рядом уникальных физиологических черт, которые хорошо подходили им на протяжении миллионов лет. Например, их лопастные грудные плавники, которые, как считается, являются предшественниками конечностей наземных позвоночных, хорошо приспособлены для маневрирования в глубоких, сложных подводных средах.

Стабильная среда. Латимерии обитают в глубоких, стабильных средах, таких как подводные пещеры и глубокое море, которые не сильно изменились за геологическое время. В этих средах меньше хищников и меньше конкуренции, что помогает латимерии избегать резкого эволюционного давления.

Низкий метаболизм. У латимерий относительно низкая скорость метаболизма, что позволяет им выживать в средах, где может быть мало пищи. Их медленный метаболизм способствует их способности выдерживать длительные периоды изменения окружающей среды.

Специализированная ниша. Их экологическая ниша - обычно в глубоких, холодных водах - не сильно изменилась. Эта стабильность в их среде обитания означает, что они столкнулись с меньшим давлением адаптации по сравнению с видами, живущими в более изменчивых средах.

В целом, сочетание эволюционной адаптации, экологической стабильности и специализированной экологической ниши латимерии помогло ей выжить во время значительных изменений в истории Земли.

Новости о древних животных

Исследование показало, что вараны Комодо имеют покрытые железом зазубренные зубы. Исследование, проведенное исследователями из Королевского колледжа Лондона, опубликовано в журнале Nature Ecology and Evolution.

Результаты проливают новый свет на то, как животные сохраняют свои зубы острыми, как бритва, и могут дать подсказку о том, как динозавры, такие как тираннозавр рекс, убивали и поедали свою добычу.

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