Огромные высоты Гималаев являются результатом уникального сочетания геологических факторов.

Гора Эверест является самой высокой в мире, если измерять ее от уровня моря, но будет ли она удерживать этот титул вечно.

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно понять, как образуются горы и как гора Эверест и остальные Гималаи стали такими высокими. Один из способов образования высоких гор - это столкновение двух тектонических плит, пишет Live Science.

По словам геолога Роба Батлера из Университета Абердина в Шотландии, высота гор, которые образуются во время этих столкновений, зависит от многих факторов. Эти характеристики включают толщину коры, которая определяется интенсивностью и продолжительностью тектонического столкновения, и температуру коры, которая определяется ее возрастом.

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"Думайте о коре не как о твердом теле, а как о вязкой жидкости, как о кленовом сиропе", - сказал Батлер. Как и холодный кленовый сироп, холодная кора более вязкая и, следовательно, более твердая. Поэтому более толстая, холодная кора может образовывать более высокие горы, чем более тонкая, теплая.

Помимо толщины и температуры коры, наиболее важным фактором, определяющим высоту и рост гор, является эрозия. "Именно потому, что эрозия настолько эффективна, [Гималаи] являются одной из самых быстрорастущих систем горных пород на планете", - сказал Батлер. Это происходит из-за принципа, называемого изостазией.

Таким образом, чем больше материала уносится с горы - будь то река, ледник или сильные дожди и оползни, тем выше могут подняться горы вокруг нее. В частности, исследование 2024 года показало, что быстрая эрозия речной сети на расстоянии более 72 км от горы Эверест помогла вершине вырасти на 15–50 метров за последние 89 тыс. лет.

Хотя эрозия является одним из факторов роста гор, она также является частью того, что заставляет их уменьшаться, объяснил Мэтью Фокс, соавтор исследования и геолог из Университетского колледжа Лондона. "[Растут или уменьшаются горы] зависит от этого баланса между скоростью эрозии и скоростью подъема", - сказал Фокс. Если скорость подъема выше, гора будет расти. Если скорость эрозии выше, гора будет уменьшаться.

Некоторые ученые предположили, что Нангапарбат, один из соседей Эвереста в Гималаях и девятая по высоте гора на Земле, растет достаточно быстро, чтобы однажды обогнать Эверест по высоте. Однако Батлер и Фокс сомневаются, что это произойдет. Хотя Нангапарбат растет быстрее Эвереста из-за быстрой эрозии, она также быстрее разрушается из-за интенсивности муссонов в этой области. Напротив, Эверест растет и разрушается медленнее, оставаясь на довольно постоянной высоте в 2000 футов (610 м) выше Нангапарбат.

Однако Батлер не исключает возможности того, что когда-нибудь другая гималайская гора может занять трон. Погодные факторы могут со временем меняться, сказал он, вызывая сдвиги в темпах роста пиков. "[Тектоническое столкновение в Гималаях] будет продолжаться еще 10 млн лет", - сказал Батлер.

Тем не менее, Батлер считает, что вряд ли когда-либо появится пик, значительно превышающий по высоте Эверест. Гималаи находятся в выгодном положении; они образовались из-за очень интенсивного и длительного столкновения с холодной корой и высокой скоростью эрозии из-за муссонов.

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