В Baminornis zhenghensis смешались черты динозавра и современного вида птиц.

В Китае ученые совершили революционное открытие, которое переписало одну из центральных страниц в книге эволюции птиц. Новая находка опровергает устоявшееся представление о развитии ранних птиц.

Об этом рассказал эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для издания Forbes.

Отмечается, что из позднеюрских отложений провинции Фуцзянь была обнаружена 150-миллионная окаменелость Baminornis zhenghensis. Это птица, в которой смешались черты динозавра и современного вида.

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Биолог напомнил, что на протяжении десятилетий археоптерикс считался единственным представителем птиц юрского периода. Baminornis zhenghensis не только опровергает это представление, но и показывает более разнообразную и сложную картину эволюции ранних птиц.

Трэверс поделился, что окаменелость была найдена в округе Чжэнхэ. Baminornis zhenghensis, в отличие от археоптерикса, имеет длинный рептилийный хвост и обладает сросшимся пигостилем.

По словам биолога, строение тела Baminornis zhenghensis имеет определенные сходства с современными птицами. Например, смещенный вперед центр масс, который обеспечивает более проворный полет.

По оценкам палеонтологов, найденная птица весила всего около 100-130 граммов. Ее размеры сопоставимы с перепелкой.

Трэверс подчеркнул, что плечевой и тазовый пояса Baminornis zhenghensis напоминают современных птиц, но строение рук имеет динозавроподобные пропорции. Он объяснил, что это пример мозаичной эволюции, когда разные части анатомии развиваются с разной скоростью.

Важность открытия заключается в том, что оно позволяет предположить, что птицы диверсифицировались гораздо раньше, чем считалось ранее. Теперь исследователи предполагают, что происхождение современных птиц можно проследить почти на 20 миллионов лет раньше, чем считалось ранее.

Другие исследования ученых

Ранее ученые выяснили, почему вымирание динозавров было неизбежным. В частности исследователи обнаружили одну положительную черту вымирания динозавров.

Кроме того, ученые нашли новый вид опасного хищника размером с леопарда, который жил 30 млн лет назад. Бастетодоны доминировали в экосистемах Африки после вымирания динозавров.

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