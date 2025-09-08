Долгое время считалось, что большой нос у носачей является знаком социального статуса и привлекательности для других особей.

Носач является не только одним из самых необычных видов обезьян, но и одним из самых уникальных приматов. Теперь же ученые разгадали одну из самых главных загадок этого вида, пишет Daily Mail.

Долгое время считалось, что большой нос этих приматов служит знаком социального статуса и сексуальной привлекательности для других особей. Ученые из Университета Осаки в ходе исследования провели компьютерную томографию носачей, а затем создали подробные 3D-модели полости их носов. Это позволило исследователям узнать истинное предназначение главной "изюминки" этих обезьян.

Выяснилось, что большие носы играют важную роль в голосовой коммуникации носачей. Самцы, которые чаще всего имеют более крупные носы, издают громкие, далеко разносимые крики, проходящие через носовой проход. Они могут распространяться на расстояние до 7 километров.

Ученые поделились, что чем больше нос, тем ниже частота издаваемых приматами звуков. Этот акустический сигнал может указывать на то, что самец больше и половозрелый, что является важной информацией для потенциальных партнеров.

По словам исследователей, носачи способны узнавать друг друга при помощи разницы в частотах их криков. Они объяснили, что это похоже на то, как люди узнают голоса своих знакомых.

Кроме того, это помогает самкам в группе отслеживать местонахождение доминирующего самца. Другие же самцы могут следить за местонахождением потенциальных конкурентов.

"Наши результаты подтверждают мнение, что взрослые самцы развивают нос, чтобы усилить сигнал о размере тела для самок и неполовозрелых самцов", - рассказали ученые.

Обезьяны могут понимать, когда люди ведут себя глупо

Ранее ученые выяснили, что обезьяны способны определять, что кто-то из людей не имеет достаточно знаний. Более того, приматы способны подсказывать людям информацию, которую они знают.

Исследователь Крис Крупени добавил, что обезьяны также могут "одновременно держать в голове две противоречивые картины мира". По его словам, приматы обладают "теорией разума". Ученый предположил, что эти способности развились миллионы лет назад у наших общих предков.

