Команда ученых полагает, что исследование этого микроконтинента поможет им лучше понять тектонику плит.

Микроконтинент выявлен в проливе Дэвиса между юго-восточной частью Канады Баффиновым островом и юго-западной Гренландией.

Ученые из Великобритании и Швеции нанесли на карту микроконтинент, используя данные гравитации и сейсмических отражений, чтобы создать тектоническую реконструкцию региона. Однако даже после этого осталось несколько загадок, пишет Iflscience.

"Длительный период рифтинга и расширения морского дна между Гренландией и Северной Америкой сформировал океанические бассейны Лабрадорского моря и Баффинова залива, соединенные проливом Дэвиса. Однако существуют разногласия относительно точных движений плит между Гренландией и Канадой, а также тектонической эволюции пролива Дэвиса, при этом предыдущие модели не могли объяснить происхождение аномально толстой континентальной коры внутри морского пути", - рассказали о проблеме ученые.

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Реконструируя прошлое этого региона, когда Гренландия отделилась от Канады, команда обнаружила, что аномально толстая кора на самом деле представляет собой отдельный микроконтинент; тектонический блок, оторвавшийся от континента и окруженный более тонкой океанической корой.

"Мы интерпретируем этот континентальный блок как неполностью рифтованный микроконтинент, который мы называем протомикроконтинентом пролива Дэвиса", - рассказали ученые.

Исследователи полагают, что рифтинг – когда тектонические плиты разделились на две части – начался около 118 млн лет назад, до того, как распад континентов произошел около 61,27 млн лет назад в Лабрадорском море. Континенты продолжали расходиться, пока Гренландия не столкнулась с Северо-Американской плитой и не присоединилась к ней. Именно в это время был создан новый микроконтинент.

"Поскольку наши интерпретации сейсмических отражений указывают на событие растяжения в восточной части пролива Дэвиса между 58 и 49 млн лет назад, пространственно совпадающее с зоной тончайшей континентальной коры между континентальным фрагментом и Гренландией, мы делаем вывод, что это событие растяжения привело к отделению этого фрагмента от Гренландии", - .

Команда ученых полагает, что исследование этого микроконтинента поможет им лучше понять тектонику плит и опасности, которые она может причинить жителям Земли.

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