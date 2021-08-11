Причиной массовой гибели обитателей в лимане могло стать цветение водорослей.

Массовый мор рыбы и креветок зафиксировали в Хаджибейском лимане. Трупы обитателей лимана вынесло на берег, где под палящим солнцем начали разлагаться.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В этом районе прошли обильные дожди, после чего ударила жара. Все эти факторы способствовали резкому росту и цветению водорослей, из-за чего уровень кислорода в воде снизился до опасного уровня.

В результате сначала погибли креветки, а следом и рыба. Их трупы вынесло волнами на берег, где под палящим солнцем они начали разлагаться, из-за чего в округе стояла невероятная вонь.

По словам местных жителей, вода в лимане уже стала охлаждаться, а остатки мертвых его обитателей опустились на дно. В результате неприятный запах почти рассеялся.

Как ранее сообщал УНИАН, массовую гибель толстолобика вблизи плотины Днепр-ГЭС зафиксировали инспекторы рыбоохранного патруля в Запорожской области. У погибших рыб обнаружили физические повреждения туловища - в частности, рубленые раны, отсутствие частей тела, в основном голов. Ориентировочный общий вес погибших толстолобиков составляет около 4000 кг.

Автор: Анастасия Горбачева