Некоторые явления просто невозможно смоделировать, как бы мощен ни был компьютер.

Исследователи из университета Британской Колумбии в Канаде заявили, что математически Вселенная не может быть компьютерной симуляцией. Об этом пишет Interesting Engineering.

Мысль о том, что мы живем внутри обширной компьютерной симуляции, как в "Матрице", очаровывала философов и ученых в течение многих лет. Но новое исследование ставит под сомнение саму возможность такой модели.

Ученые объясняют: если бы реальность была симуляцией, в ней должны существовать строгие алгоритмические закономерности – подобно компьютерным программам. Но математические расчеты показывают, что многие процессы во Вселенной не поддаются вычислению и не могут быть описаны конечным набором правил или формул.

Идея симулированной Вселенной сталкивается с фундаментальным ограничением: чтобы существовать, она должна быть полностью определенной и воспроизводимой. Тем не менее, реальность, которую мы наблюдаем, содержит элементы неопределимости и бесконечной сложности, выходящие за пределы любого кода.

"Некоторые структуры и законы Вселенной просто невозможно смоделировать, как бы мощен ни был компьютер", – отмечают авторы работы.

Таким образом, гипотеза симуляции не выдерживает проверки с точки зрения математики. Мир, в котором мы живем, гораздо сложнее и глубже, чем любой искусственный код.

