NASA показало обратную сторону Луны (фото)

Экипаж "Артемиды II"– первые люди, которые когда-либо видели весь бассейн Ориентале.

NASA поделилось впечатляющим фото, на котором запечатлена обратная сторона Луны.

Кадр был опубликован на странице NASA в Instagram. Снимок сделали астронавты миссии Artemis II, которая совершает полет вокруг спутника Земли.

На новой фотографии справа показана часть ближней стороны Луны – той, которую мы видим с Земли. Слева же – часть обратной стороны Луны.

"Ближнюю сторону можно узнать по темным пятнам, покрывающим ее поверхность, которые образовались в начале истории Луны, когда она была вулканически активной. Большой кратер к западу от лавовых потоков – это бассейн Ориентале, кратер шириной почти 600 миль (около 965 км, – ред.), который охватывает как ближнюю, так и обратную стороны Луны. Экипаж "Артемиды II"– первые люди, которые когда-либо видели весь бассейн Ориентале", – говорится в сообщении.

В NASA отметили, что все, что находится слева от кратера, – это обратная сторона Луны, которое мы не видим с Земли. Все потому, что Луна вращается вокруг своей оси с той же скоростью, с которой она вращается вокруг нашей планеты.

В последний раз обратную сторону Луны показывали еще в 1972 году. Во время миссии "Аполлон-17".

Миссия Artemis II

В начале апреля впервые за 54 года была запущена миссия за пределы орбиты Земли. Миссия Artemis II отправилась к Луне. Согласно плану, астронавты облетят спутник Земли, после чего вернутся домой.

В ходе полета экипаж миссии показал первое за десятилетия фото Земли из глубокого космоса. На снимке можно разглядеть северную часть Африки с огромной пустыней Сахара, а также Пиренейский полуостров. Большую часть кадра занимает Атлантический океан.

