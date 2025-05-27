Мегалодон не был суперхищником: ученые раскрыли тайну 'морского монстра'

Цинк в окаменелых зубах мегалодона раскрыл неожиданные факты о его диете и поведении.

Новые научные данные ставят под сомнение давние представления о мегалодоне - самом страшном морском хищнике в истории. Исследование под руководством Джереми Маккормака из Университета Гете показало: мегалодон не был исключительно "вершиной пищевой цепи", как считалось ранее, а имел гораздо более гибкий рацион, пишет Newsweek.

Ученые проанализировали изотопы цинка в окаменелых зубах мегалодона - доисторической акулы длиной до 24 метров, которая жила 3-20 миллионов лет назад. Оказалось, что уровень цинка в зубах мегалодона не соответствует показателям хищников высокого уровня, а значит, он мог потреблять и добычу низшего trophic level - не только китов или дельфинов, но и крупную рыбу или морских беспозвоночных.

"Наше исследование скорее склоняется к тому, чтобы изобразить мегалодона как экологического универсала", - отметил Джереми Маккормак.

Видео дня

Ученые также установили, что место обитания влияло на рацион: окаменелости из Пассау (Германия) свидетельствуют, что мегалодоны в том регионе питались меньшей добычей, вероятно из-за недостатка крупной рыбы.

"Это дает нам важное понимание того, как морские сообщества менялись в течение геологического времени, но что еще важнее - даже "супермясоеды" не застрахованы от вымирания", - добавил Кеншу Шимада, палеобиолог из США.

Исследование позволяет лучше понять роль мегалодона в древних морских экосистемах и то, как изменения в пищевой цепи могли повлиять на его вымирание.

Что известно о мегалодоне?

Мегалодон (Otodus megalodon) - это вымерший вид гигантской акулы, которая считается самой большой хищной рыбой в истории Земли.

Размер: по оценкам, достигал длины до 18-20 метров (некоторые источники - до 25 м), что больше длины школьного автобуса или грузовика с прицепом.

Вес: мог весить более 50 тонн.

Период существования: жил примерно от 20 до 3,6 миллионов лет назад (миоцен - плиоцен).

Питание: считался вершиной пищевой цепи - охотился на крупных морских млекопитающих, в частности китов, дельфинов, морских черепах и крупную рыбу.

Зубы: один из самых известных элементов - треугольные зубы размером с человеческую ладонь, которые часто находят в виде окаменелостей. Один мегалодон мог иметь более 250 зубов.

Вымирание: точная причина исчезновения неизвестна, но среди факторов называют: охлаждение океана, изменение уровня моря, конкуренцию с другими хищниками (в частности с предками косаток и современных акул), и уменьшение количества добычи.

Сегодня мегалодон - символ морских глубин в поп-культуре, часто изображается как легендарное чудовище. Но в науке он является важным ключом к пониманию древних океанских экосистем.

Вас также могут заинтересовать новости: