Акулы стали чаще нападать на людей из-за вирусного тренда: о чем идет речь

Агрессивное поведение акул обычно является следствием человеческой провокации, а не естественного хищнического инстинкта, говорят исследователи.

Акулы начали чаще нападать на людей. Резкое изменение поведения хищников связывают с экстремальными развлечениями туристов, пишет Mirror.

Эксперты отмечают, что акулы обычно нападают только в ответ на провокации - толчки или физический контакт со стороны туристов. Такие выводы были обнародованы после инцидента у побережья Хадеры в Израиле, где на этой неделе акула ранила пловца.

Профессор Эрик Клуа из университета Paris Sciences et Lettres, руководитель соответствующего исследования, заявил:

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"Я не призываю, как это делают многие влиятельные люди в социальных сетях, цепляться за спинной плавник акулы или гладить ее под предлогом доказательства того, что они безопасны".

Среди известных людей, которые взаимодействовали с акулами, - Сиара, Белла Торн, Зак Эфрон и Уилл Смит. Их посты в соцсетях стали контекстом для трагедии в Хадере, где пловец кричал и умолял о помощи, когда акула напала на него при попытке сделать селфи.

Профессор Клуа обращает внимание на неправильное отношение людей к акулам:

"Люди знают разницу между йорком и питбулем, тогда как они не знают разницы между черноперой рифовой акулой и бычьей акулой, которые являются их морскими эквивалентами".

Он подчеркнул, что негативное восприятие акул является преувеличенным: "Существует невероятно негативное восприятие акул, когда мы видим, что они ответственны за менее десяти смертей людей в год во всем мире, тогда как собаки ответственны за более 10 000 смертей и воспринимаются общественностью положительно".

По словам Клуа, агрессивное поведение акул обычно является следствием человеческой провокации, а не естественного хищнического инстинкта. В соцсетях видео с ловлей акул приобретают огромную популярность. Например, защитник природы Оушен Рэмси с Гавайев прокомментировал: "Мы любим делиться редкими моментами физического контакта".

Однако такие видео подверглись критике со стороны ученых. Морской биолог Дэвид Шиффман отметил, что с ужасом наблюдает, как люди хватают акул за плавники.

Как пишет The Times, в водах Французской Полинезии за период с 2009 по 2023 год из 74 зафиксированных нападений акул около 5% произошли как оборонительная реакция на угрожающие действия людей.

Анализируя глобальную базу данных Shark Attack Files, исследователи обнаружили более 300 инцидентов, которые подтверждают такую же модель поведения акул - агрессию в ответ на провокацию.

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