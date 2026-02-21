The Guardian о первых днях войны: И США, и Россия думали, что Зеленского убьют или он сбежит

Решение остаться в Киеве сплотило страну, но дискуссии о подготовке к вторжению продолжаются.

В первые дни полномасштабного вторжения России позиция президента Владимира Зеленского стала неожиданным фактором как для Москвы, так и для Вашингтона.

Как пишет The Guardian, в США предполагали, что после начала массированных обстрелов украинского лидера могут убить или он будет вынужден покинуть столицу. Тогдашний президент США Джо Байден призвал Зеленского уехать из Киева в целях безопасности.

"Вашингтон, как и Москва, предполагал, что его либо убьют, либо он сбежит, как только начнут летать ракеты", - пишет издание.

Впрочем, Зеленский остался в столице. Его публичные обращения и демонстративное присутствие в Киеве в первые недели войны стали символом сопротивления и помогли сплотить украинское общество. Этот шаг фактически снял часть критики по поводу того, что власть недостаточно реагировала на предупреждения США о возможном вторжении во время наращивания российских войск.

В то же время дискуссия о том, можно ли было лучше подготовить страну к нападению, не исчезла. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании, ранее заявлял, что военное положение следовало ввести еще в январе или, самое позднее, в феврале. По его словам, отсутствие полноценной подготовки дорого обошлось Украине в начале вторжения.

Другие представители силовых структур высказывают противоположное мнение. Один из генералов ГУР предположил, что публичное объявление масштабной тревоги могло спровоцировать панику и массовый выезд граждан.

"Если бы он начал говорить о предстоящей войне, общество запаниковало бы, и миллионы бы сбежали. Страна, скорее всего, пала бы", – отметил он.

Другие новости о начале вторжения РФ

Во второй неделе февраля 2022 года украинские пограничники перехватили сообщение от командира чеченского подразделения, дислоцированного в Беларуси, Рамзану Кадырову. В нем командир доложил, что его подразделение уже на месте и вскоре будет в Киеве. Впрочем, Зеленского это не убедило в неизбежности вторжения.

Уже в день полномасштабного вторжения президент звонил бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой позвонить главе Кремля Владимиру Путину и убедить прекратить войну.

Также стало известно, что накануне масштабного вторжения российских войск тогдашний министр иностранных дел Дмитрий Кулеба разговаривал с Байденом. По словам Кулебы, беседа напоминала "разговор врача с пациентом", у которого был неизлечимый диагноз.

Вместо этого в день начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля 2022 года – правитель РФ Владимир Путин провел в Кремле запланированную встречу с тогдашним премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Визит готовился несколько месяцев, и Хан прибыл в Москву именно в тот момент, когда российские танки пересекали украинскую границу. СМИ раскрыли, что Путин сказал Хану.

