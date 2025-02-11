Не усидят на одном месте: названы 5 самых быстрых пород собак

Быстрые породы собак выводились людьми для различных целей - от охоты до собачьих забегов.

Некоторые породы собак выделяются своей исключительной скоростью и ловкостью. Они способны развивать скорость выше, чем автомобили в городском потоке, пишет Study Finds.

Отмечается, что быстрые породы собак выводились людьми для различных целей - от охоты до собачьих забегов. Они способны угнаться даже за самой быстрой добычей.

ТОП-5 самых быстрых пород собак в мире:

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Грейхаунд Салюки Афганская борзая Визсла Ивисская борзая (поденко ибиценко)

Грейхаунд является самой быстрой породой собак. В компании Highland Canine, которая занимается дрессировкой собак, рассказали, что эта порода изначально была выведена для охоты.

Эксперты заявили, что грейхаунды способны бегать со скорость свыше 70 км/ч. Это очень энергичная порода, которую можно встретить в собачьих гонках.

В сервисе по поиску специалистов по уходу за животными Wag Walking подчеркнули, что грейхаунды не только быстрые, но и нежные собаки. Эти собаки отлично ладят с людьми и способны быстро обучаться новым командам.

Салюки являются второй быстрейшей породой собак. Они способны развивать скорость до 68 км/ч.

По словам экспертов, салюки обожают бегать. Отмечается, что эти собаки были выведены для преследования кроликов, но они также любят проводить время с людьми.

Тройку лидеров замыкает афганская борзая. Это очень красивые собаки, которые способны бегать со скоростью свыше 64 км/ч.

По словам экспертов, собаки породы афганская борзая иногда бывают отчужденными, но они очень преданы своим хозяевам. Также этим собакам требуется регулярный уход и купание.

Другие интересные факты о собаках

Ранее эксперты назвали 7 пород собак, которые идеально уживутся с кошками. Собаки со спокойным нравом, общительным характером хорошо подходят для совместного проживания с кошками.

Кроме того, ученые развеяли популярный миф об "опасных породах" собак. Исследователи считают, что люди преувеличивают разницу между породами собак.

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