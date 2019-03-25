В Киеве на Подоле обнаружили клад древнеримских монет (фото)

По словам археолога Никиты Сидько, помимо монет, интерес представляют также фибулы и фрагменты керамики.

В Киеве на Подоле во время высадки фруктовых деревьев нашли клад древнеримских монет. Находку выкопали несколько местных жителей возле Воздвиженки, на углу улицы Кожемяцкой и Вознесенского спуска.

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Об этом сообщает «Сегодня». Всего на месте обнаружили два десятка монет, несколько пряжек, фибул и многочисленные остатки керамики.

«Найденные римские монеты - денарии первых столетий нашей эры. Они находились на глубине 30 сантиметров - ниже этого уровня современный бетон! А культурные наслоения в этом месте начинаются с глубины полтора метра», - рассказал научный сотрудник Института археологии НАН Украины Вячеслав Баранов.

По словам археолога Никиты Сидько, помимо монет, интерес представляют также фибулы и фрагменты керамики.

«Судя по форме и орнаментации предметов, регион их происхождения - Западная Украина. В киевской земле таких вещей быть не может», - заявил Сидько.

По мнению археологов, поскольку все предметы, найденные в саду, относятся к разным эпохам, это свидетельствует о том, что клад недавний.

Как сообщал УНИАН, ранее в горах Румынии нашли сокровища эпохи Римской империи.