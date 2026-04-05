В сверхсоленом озере нашли существо, которое не должно бы там выжить

В Большом Соленом озере в американском штате Юта обнаружили новый для науки вид микроскопического червя, способного выживать в условиях экстремальной солености, пишет EcoNews.

Открытие сделала команда ученых под руководством биолога Джули Юнг, а результаты исследования опубликовали в журнале Journal of Nematology.

Речь идет о виде Diplolaimelloides woaabi – крошечном нематоде длиной менее 1,5 мм, обитающем на дне озера. Его существование стало неожиданностью для ученых, ведь по современным представлениям такие условия смертельны для большинства многоклеточных организмов.

Издание отметило, что это открытие свидетельствует о том, что одно из самых экстремальных озер Северной Америки скрывает гораздо более богатую сеть животного мира, чем считалось ранее.

Среда, которую почти никто не выдерживает

Отмечается, что вода Большого Соленого озера может быть в три-семь раз соленее океана. Такая концентрация соли делает водоем непригодным для выживания рыб и многих других животных. Долгое время считалось, что единственными обитателями открытых вод являются артемии (соляные рачки) и соленые мухи, которые являются важной частью рациона миллионов перелетных птиц.

Впрочем, новое открытие меняет это представление. Нематоды стали третьей известной группой многоклеточных организмов, способных жить в гиперсоленой среде этого озера.

Как именно нашли новый вид

Червей нашли в так называемых микробиалитах – каменистых структурах на дне озера, которые формируются благодаря деятельности микроорганизмов. Эти "живые камни" образуются слоями бактерий, накапливающих и цементирующих осадок.

Во время исследований в 2022 году ученые собрали образцы таких образований и в лаборатории обнаружили тысячи микроскопических организмов. В течение трех лет они анализировали их с помощью современных методов визуализации и секвенирования ДНК. В результате подтвердили, что один из червей является новым видом.

Он имеет специализированный ротовой аппарат и питается бактериями, покрывающими микробиалиты. По предварительным данным, этот вид является эндемичным, то есть встречается только в Большом Соленом озере.

Еще одна загадка

Генетические исследования показали, что в озере могут существовать как минимум две разные популяции таких червей. Это дает основания предполагать, что ученые еще не открыли все виды, обитающие там.

Относительно происхождения этих организмов существует несколько гипотез. Согласно одной из них, они являются потомками морских нематод, которые попали в регион еще в меловой период, когда здесь существовало внутреннее море. Другая версия предполагает, что яйца или сами черви могли быть перенесены перелетными птицами из других соленых водоемов.

Происхождение названия

Название новому виду дали при участии представителей коренного народа шошонов, чьи исторические земли включают территорию озера. Слово woaabi на языке шошонов означает "червь" и стало видовое названием.

Таким образом, ученые не только описали новый вид, но и подчеркнули связь открытия с местной культурой и историей.

Почему это открытие важно

Несмотря на свои микроскопические размеры, эти черви могут играть ключевую роль в изучении состояния экосистемы озера. Нематоды являются биоиндикаторами, то есть по их численности и распределению можно отслеживать изменения качества воды, уровня солености или загрязнения.

Издание отметило: это особенно важно на фоне того, что Большое Соленое озеро в последние десятилетия мелеет, а уровень соли в нем растет. Наличие такого "живого датчика" поможет своевременно выявлять экологические угрозы.

Кроме того, черви являются частью пищевой цепи: они взаимодействуют с бактериями, которые поддерживают жизнь артемий, а те, в свою очередь, служат пищей для птиц.

Ученые отмечают: если эти организмы начнут исчезать или менять места обитания, это может сигнализировать о серьезных проблемах для всей экосистемы – от микроскопической жизни до крупных популяций птиц.

