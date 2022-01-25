Аппарат будет изучать раннюю стадию Вселенной - состав первых звезд и эволюцию галактик.

Самый дорогой и мощный космический телескоп в истории человечества James Webb, запущенный Национальным аэрокосмическим агентством США (NASA) 25 декабря 2021 года, выведен на заданную орбиту.

Телескоп, на создание которого потратили $10 млрд, предназначен для сбора информации о путях зарождения Вселенной, передает Анадолу.

Аппарат будет изучать раннюю стадию Вселенной - состав первых звезд и эволюцию галактик.

Конечный пункт назначения телескопа находится от Земли на расстоянии почти 1,6 млн км. Эта точка находится в четыре раза дальше от Земли, чем Луна.

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Семитонный аппарат Webb произвел включение своих ускорителей на протяжении примерно пяти минут для финальной коррекции курса.

Зеркала в обсерватории должны быть тщательно выровнены, а инфракрасные детекторы должны быть достаточно охлаждены, прежде чем в июне можно будет начать научные наблюдения.

"Мы на один шаг ближе к раскрытию тайн Вселенной. Не могу дождаться, чтобы увидеть первые наблюдения Webb за Вселенной этим летом", - сказал руководитель NASA Билл Нельсон.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря NASA запустило в космос орбитальную инфракрасную обсерваторию "Джеймс Уэбб". Телескоп начали строить 25 лет назад. "Джеймс Уэбб" отправился в космос со стартового комплекса Arianespace ELA-3 на Европейском космодроме, расположенном неподалеку Куру, Французская Гвиана. Космический телескоп вывела ракета-носитель Ariane 5.