Это животное жило на дереве и питалось преимущественно листьями.

Ученые провели исследование, в ходе которого обнаружили останки небольшого млекопитающего Mixodectes pungens раннего палеоцена, который жил на западе Северной Америки около 62 млн лет назад. По словам исследователей, такое открытие помогает понять, как эволюционировала и адаптировалась жизнь на протяжении миллионов лет, пишет Interesting Engineering.

Млекопитающее, которое жило на деревьях и имело уникальную диету

Согласно исследованию, Mixodectes был древесным млекопитающим, которое питалось преимущественно листьями. Он весил примерно 1,3 кг и имел такое строение конечностей и когтей, которое позволило предположить, что он мог цепляться за стволы и ветви деревьев.

Отмечается, что на зубах животного были гребни, которые помогали расщеплять твердые растительные материалы, что подтверждает, что оно питалось листьями. Несмотря на то, что животное было всеядным, листья составляли большую часть его рациона.

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"Этот ископаемый скелет предоставляет новые доказательства того, как плацентарные млекопитающие экологически диверсифицировались после вымирания динозавров", - подчеркнул ведущий автор исследования и доцент кафедры антропологии Бруклинского колледжа Городского университета Нью-Йорка Стивен Честер.

Как это животное связано с человеком?

Исследование, соавтором которого является антрополог Йельского университета Эрик Саргис, свидетельствует о том, что Mixodectes был тесно связан с приматами и колуго (также известными как летучие лемуры из Юго-Восточной Азии).

Известно, что и приматы, и колуго принадлежат к группе млекопитающих Euarchonta. Это означает, что эти приматы являются далекими, но относительно близкими эволюционными родственниками человека.

"62-миллионный скелет такого качества и полноты предлагает новое понимание Mixodectes, включая гораздо более четкую картину их эволюционных связей. Наши находки показывают, что они являются близкими родственниками приматов и колуго, что делает их довольно близкими родственниками человека", - объяснил Саргис.

Другие археологические открытия

Как писал УНИАН, в Китае обнаружили 7000-летние орудия для разведения огня. Также исследователи извлекли во время раскопок более 3 000 артефактов, таких как костяные орудия, керамика, деревянные предметы и останки животных: оленей, крупного рогатого скота, собак и птиц.

Кроме того, в Египте нашли Затерянный город золота, которому 3000 лет. Команде ученых удалось обнаружить остатки домов, мастерских, административных зданий, религиозных храмов и бань.

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